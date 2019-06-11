Медведев рассказал о влиянии новых технологий на профессии

"Технологии уже меняют многие рабочие места: уходят старые профессии, появляются новые. Например, по прогнозам экспертов, это известная информация, через несколько лет продажи автомобилей-беспилотников могут составить два миллиона единиц, а еще через пять лет превысят 10 миллионов. Одна из причин - снижение стоимости таких машин, и если эти тенденции реально будут развиваться таким образом, то необходимо оценить, что будет происходить с профессией водителя такси, грузовых машин", - сказал Медведев.