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РИА Новости

В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции "Сноба"

Вчера, 13:06
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Московская полиция задержала мужчину, проникшего в офис организации на Берсеневской набережной и похитившего оттуда ноутбук, сообщил во вторник начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов.
Название организации официально не называется, но источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, уточнил, что речь о редакции журнала "Сноб". Из-за погрома сотрудники "Сноба" вынуждены были на время переехать к коллегам из "Дождя".
© SnobСтоп-кадр записи камеры видеонаблюдения из редакции "Сноба"
Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения из редакции Сноба
© Snob
Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения из редакции "Сноба"
"Подозреваемый задержан. Это 24-летний житель ближнего зарубежья", - приводятся слова Титова на сайте столичного ГУМВД.
Уголовное дело возбуждено по статье "Кража". По официальным данным, ущерб составил 90 тысяч рублей.
При этом главред "Сноба" Ксения Чудинова ранее сообщила в Telegram-канале о более масштабных разрушениях. По ее словам, преступник "полностью разгромил" ее кабинет, "уничтожил компьютер" там, а также "испортил два компьютера Mac" журналистов. Она не исключала, что другая техника тоже получила повреждения.
"Сказать, что мы обескуражены - это ничего не сказать", - резюмировала Чудинова.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
10 июня, 15:25
Симоньян пожелала владельцу "Сноба" терпения в связи с разгромом редакции
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