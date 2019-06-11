В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции "Сноба"

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Московская полиция задержала мужчину, проникшего в офис организации на Берсеневской набережной и похитившего оттуда ноутбук, сообщил во вторник начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов.

Название организации официально не называется, но источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, уточнил, что речь о редакции журнала "Сноб". Из-за погрома сотрудники "Сноба" вынуждены были на время переехать к коллегам из "Дождя".

© Snob Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения из редакции "Сноба" © Snob Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения из редакции "Сноба"

"Подозреваемый задержан. Это 24-летний житель ближнего зарубежья", - приводятся слова Титова на сайте столичного ГУМВД.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража". По официальным данным, ущерб составил 90 тысяч рублей.

При этом главред "Сноба" Ксения Чудинова ранее сообщила в Telegram-канале о более масштабных разрушениях. По ее словам, преступник "полностью разгромил" ее кабинет, "уничтожил компьютер" там, а также "испортил два компьютера Mac" журналистов. Она не исключала, что другая техника тоже получила повреждения.