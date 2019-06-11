Ишингер надеется, что новое руководство ЕС будет сотрудничать с Россией

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил надежду на то, что новое руководство Евросоюза окажется сильным и способным сотрудничать с Россией, а также с США и Китаем.

По итогам выборов в Европарламент 23-26 мая две крупнейшие фракции, определявшие основные направления политики ЕС – ЕНП и социал-демократы утратили большинство. В настоящее время речь идет о возможности формирования новой ЕК на основе союза между народниками, социал-демократами, либералами и "зелеными". Ожидается, что кандидатура нового председателя ЕК, который сменит на этом посту Жан-Клода Юнкера, должна быть согласована на саммите ЕС 20-21 июня. Кроме того, на основе результатов майских выборов лидерам ЕС предстоит согласовать весь состав новой ЕК и внести его на утверждение ЕП нового созыва. Согласно устоявшейся в последние годы практике, наибольшие шансы занять пост председателя ЕК получает "ведущий кандидат" от партии, получившей наибольшее число мест в ЕП, то есть ЕНП.

"Европейский союз нуждается в более сильном руководстве, я надеюсь, что в результате европейских выборов, в результате дискуссий, которые сейчас начинаются и будут продолжаться в течение следующих нескольких месяцев, я надеюсь, что у нас будет очень сильное руководство на вершине ЕС, а также на вершине Европейского центрального банка, чтобы Европейский союз мог играть роль, которую он должен играть, представляя интересы полумиллиарда человек. Совместно с США, Китаем и другими державами, но и, конечно, с нашим большим соседом Россией", - заявил Ишингер РИА Новости на полях "Примаковских чтений-2019", отметив, что у ЕС есть "много работы", которую надо сделать.

При этом немецкий дипломат отметил, что он оптимист и надеется, что "Россия не попадет в "Трамп-ловушку".

"Трамп назвал ЕС врагом. Я думаю, что России было бы целесообразно понять, что Европа потенциально является лучшим другом и соседом России, не представляющим угрозы соседом, и я надеюсь, что в будущем это проявится снова больше, чем в последнее время", - отметил Ишингер.