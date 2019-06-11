Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T13:04Z
https://ria.ru/20190611/1555482243.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155093/46/1550934671_0:91:2990:1773_1036x0_80_0_0_a05710ccaab79234ab06b3ffec582f54.jpg
РИА Новости

Ишингер надеется, что новое руководство ЕС будет сотрудничать с Россией

Вчера, 13:04
365
© AFP 2019 / Christof StacheВольфганг Ишингер в толстовке с изображением флага ЕС на открытии Мюнхенской конференции по безопасности
Вольфганг Ишингер в толстовке с изображением флага ЕС на открытии Мюнхенской конференции по безопасности
© AFP 2019 / Christof Stache
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил надежду на то, что новое руководство Евросоюза окажется сильным и способным сотрудничать с Россией, а также с США и Китаем.
По итогам выборов в Европарламент 23-26 мая две крупнейшие фракции, определявшие основные направления политики ЕС – ЕНП и социал-демократы утратили большинство. В настоящее время речь идет о возможности формирования новой ЕК на основе союза между народниками, социал-демократами, либералами и "зелеными". Ожидается, что кандидатура нового председателя ЕК, который сменит на этом посту Жан-Клода Юнкера, должна быть согласована на саммите ЕС 20-21 июня. Кроме того, на основе результатов майских выборов лидерам ЕС предстоит согласовать весь состав новой ЕК и внести его на утверждение ЕП нового созыва. Согласно устоявшейся в последние годы практике, наибольшие шансы занять пост председателя ЕК получает "ведущий кандидат" от партии, получившей наибольшее число мест в ЕП, то есть ЕНП.
Логотип Газпрома на заводе по производству труб для газопровода
6 июня, 16:05
Энергобезопасность Европы невозможна без России, заявил советник Ципраса
"Европейский союз нуждается в более сильном руководстве, я надеюсь, что в результате европейских выборов, в результате дискуссий, которые сейчас начинаются и будут продолжаться в течение следующих нескольких месяцев, я надеюсь, что у нас будет очень сильное руководство на вершине ЕС, а также на вершине Европейского центрального банка, чтобы Европейский союз мог играть роль, которую он должен играть, представляя интересы полумиллиарда человек. Совместно с США, Китаем и другими державами, но и, конечно, с нашим большим соседом Россией", - заявил Ишингер РИА Новости на полях "Примаковских чтений-2019", отметив, что у ЕС есть "много работы", которую надо сделать.
При этом немецкий дипломат отметил, что он оптимист и надеется, что "Россия не попадет в "Трамп-ловушку".
"Трамп назвал ЕС врагом. Я думаю, что России было бы целесообразно понять, что Европа потенциально является лучшим другом и соседом России, не представляющим угрозы соседом, и я надеюсь, что в будущем это проявится снова больше, чем в последнее время", - отметил Ишингер.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
7 июня, 08:36
Чижов: России и ЕС нужна новая модель отношений Постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью радио Sputnik в рамках ПМЭФ заявил, что идея проведения нового саммита Россия-ЕС заслуживает поддержки. Однако встреча потребует тщательной подготовки ‒ за годы, прошедшие с момента последнего по времени саммита, многое изменилось.
430000
Обсудить 0
Вольфганг ИшингерЕвросоюзЕвропаРоссияВ мире
Рекомендуем
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков
Рябков: США стремятся "обнулить" попытки диалога по вооружениям
РИА
Новости
Константин Косачев
Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
Глава Мюнхенской конференции по безопасности призвал сохранить ДРСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума Примаковские чтения
Рябков: США внушили себе, что Россия поменяла подходы по ядерному оружию
Лента
новостей
Соцпартия Молдавии и блок ACUM не будут проводить переговоры с Демпартией
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде представили доклад о вмешательстве США в дела России
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков
Рябков: Россия будет добиваться обеспечения безопасности всеми средствами
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
НАТО развивается по калькам "холодной" войны, заявил Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Украина останется участником ДНЯО и после прекращения ДРСМД, заявил Рябков
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет отказался признать томос об автокефалии "новой церкви" Украины
Александр Грушко
Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий выступает на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Спикер Рады не предоставил КС Украины список депутатов коалиции 2016 года
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
ЕС не должен заниматься "покрывательством" действий Киева, заявил Лавров
Флаги США и Китая
МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести новые пошлины
Участники акции протеста шахтеров на одной из улиц Львова
Профсоюз горняков Украины попросил СНБО помочь погасить долги по зарплате
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
02:28В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
02:23ОАЭ заявили о намерении участвовать в стабилизации обстановки в Судане
02:17Во Франции освободили обоих заложников, захваченных в тюрьме
02:16В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
02:05Задержавший Голунова руководитель отдела МВД заявил о своей невиновности
Лента новостейМолния