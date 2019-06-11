В Махачкале ликвидировали открытое горение на танкере

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Открытое горение на танкере в порту Махачкалы удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 12.40 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Ранее замначальника ГУ МЧС по Дагестану Мартин Мамаев заявил журналистам, что тушение пожара на танкере, где произошёл взрыв газовоздушной смеси, затруднено из-за высокой температуры.
Представители Росморречфлота во вторник сообщили РИА Новости, что на танкере "В Ф Танкер 16" (флаг РФ, согласно онлайн-порталу по отслеживанию судов Marinetraffic) в порту Махачкалы произошел взрыв, трое погибли. По данным регионального минздрава, пострадали пятеро, один из них - в крайне тяжелом состоянии. Судно принадлежит "Волжскому морскому пароходству", компания уточнила, что ЧП произошло при выгрузке сырой нефти. По информации Росморречфлота, разлива нефти в порту нет. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).