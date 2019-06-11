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РИА Новости

В Махачкале ликвидировали открытое горение на танкере

Вчера, 13:02
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкВзрыв на танкере в порту Махачкалы
Взрыв на танкере в порту Махачкалы
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Открытое горение на танкере в порту Махачкалы удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 12.40 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Танкер-16 горит в порту Махачкалы после взрыва газовоздушной смеси. 11 июня 2019
Вчера, 10:27
В Махачкале закрыли акваторию порта после пожара во время разгрузки танкера
Ранее замначальника ГУ МЧС по Дагестану Мартин Мамаев заявил журналистам, что тушение пожара на танкере, где произошёл взрыв газовоздушной смеси, затруднено из-за высокой температуры.
Представители Росморречфлота во вторник сообщили РИА Новости, что на танкере "В Ф Танкер 16" (флаг РФ, согласно онлайн-порталу по отслеживанию судов Marinetraffic) в порту Махачкалы произошел взрыв, трое погибли. По данным регионального минздрава, пострадали пятеро, один из них - в крайне тяжелом состоянии. Судно принадлежит "Волжскому морскому пароходству", компания уточнила, что ЧП произошло при выгрузке сырой нефти. По информации Росморречфлота, разлива нефти в порту нет. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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