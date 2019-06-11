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РИА Новости

Самозанятых важно ввести в легальное поле, считает Медведев

Вчера, 12:59
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 29 мая 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 29 мая 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Россия подстраивает налоговую систему под самозанятых, ведь важно не только собрать налоги, но и ввести миллионы людей в легальное трудовое поле, заявил в ходе выступления на Международной конференции труда премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"В интересах людей, под их потребности мы преобразуем целые сферы и институты, подстраиваем под это налоговую систему, создаем специальные налоговые режимы",- сказал он.
Антон Силуанов
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Силуанов рассказал о планах по расширению налогового режима для самозанятых
"Главное здесь, конечно, взаимное доверие между работником, работодателем и государством, а не фискальные задачи. Ведь важно не только собрать налоги, но и ввести миллионы людей в легальное правовое поле, а я имею в виду трудовое поле, на прозрачных и привлекательных для них условиях",- добавил премьер-министр.
Новый налоговый режим - так называемый налог на профессиональный доход - в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников в указанных регионах могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями. Власти ранее планировали распространить со следующего года этот режим на всю страну.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края на территории технопарка Morion Digital в Перми. 2 апреля 2019
2 апреля, 15:52
Медведев: надзор за самозанятыми должен быть мягче, чем за бизнесом в целом
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