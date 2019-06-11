Самозанятых важно ввести в легальное поле, считает Медведев

ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Россия подстраивает налоговую систему под самозанятых, ведь важно не только собрать налоги, но и ввести миллионы людей в легальное трудовое поле, заявил в ходе выступления на Международной конференции труда премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"В интересах людей, под их потребности мы преобразуем целые сферы и институты, подстраиваем под это налоговую систему, создаем специальные налоговые режимы",- сказал он.

"Главное здесь, конечно, взаимное доверие между работником, работодателем и государством, а не фискальные задачи. Ведь важно не только собрать налоги, но и ввести миллионы людей в легальное правовое поле, а я имею в виду трудовое поле, на прозрачных и привлекательных для них условиях",- добавил премьер-министр.