Самозанятых важно ввести в легальное поле, считает Медведев

ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Россия подстраивает налоговую систему под самозанятых, ведь важно не только собрать налоги, но и ввести миллионы людей в легальное трудовое поле, заявил в ходе выступления на Международной конференции труда премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"В интересах людей, под их потребности мы преобразуем целые сферы и институты, подстраиваем под это налоговую систему, создаем специальные налоговые режимы",- сказал он.
"Главное здесь, конечно, взаимное доверие между работником, работодателем и государством, а не фискальные задачи. Ведь важно не только собрать налоги, но и ввести миллионы людей в легальное правовое поле, а я имею в виду трудовое поле, на прозрачных и привлекательных для них условиях",- добавил премьер-министр.
Новый налоговый режим - так называемый налог на профессиональный доход - в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников в указанных регионах могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями. Власти ранее планировали распространить со следующего года этот режим на всю страну.