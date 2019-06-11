Махачкалинский порт работает в штатном режиме после взрыва газа на танкере

МАХАЧКАЛА, 11 июн - РИА Новости. Махачкалинский морской торговый порт возобновил работу в штатном режиме после взрыва газа на танкере, сообщили РИА Новости в администрации порта.
Ранее "Транснефть" и Росморречфлот сообщили, что после пожара на танкере акватория порта Махачкалы закрыта.
"Махачкалинский морской торговый порт в настоящее время работает в штатном режиме", - говорится в релизе.
По данным администрации, специалисты порта с привлечением представителей судовладельца изучают возможные варианты откачки остатков нефти из танкера и отбуксировку его от причала для проведения ремонтных работ.
Представители Росморречфлота во вторник сообщили РИА Новости, что на танкере "В Ф Танкер 16" (флаг РФ, согласно онлайн-порталу по отслеживанию судов Marinetraffic) в порту Махачкалы произошел взрыв, трое погибли. По данным регионального минздрава, пострадали пятеро, один из них - в крайне тяжелом состоянии. Судно принадлежит "Волжскому морскому пароходству", компания уточнила, что ЧП произошло при выгрузке сырой нефти. По информации Росморречфлота, разлива нефти в порту нет. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).