Лукашенко назначил министром внутренних дел Белоруссии Караева

В понедельник на тот момент глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич сообщил, что обратился к президенту республики Александру Лукашенко с рапортом об отставке, и он эту отставку принял. Шуневич пояснил, что его решение об уходе с должности является "выверенным, правильным и своевременным". По его словам, необходим свежий взгляд на работу министерства, а для него самого "пришло время сменить род деятельности".