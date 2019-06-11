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РИА Новости

Лукашенко назначил министром внутренних дел Белоруссии Караева

Вчера, 12:56
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева, который до настоящего времени работал в должности замминистра внутренних дел - командующего внутренними войсками, сообщает во вторник агентство Sputnik Белоруссия.
В понедельник на тот момент глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич сообщил, что обратился к президенту республики Александру Лукашенко с рапортом об отставке, и он эту отставку принял. Шуневич пояснил, что его решение об уходе с должности является "выверенным, правильным и своевременным". По его словам, необходим свежий взгляд на работу министерства, а для него самого "пришло время сменить род деятельности".
Шуневич был назначен министром внутренних дел Белоруссии в мае 2012 года. На эту должность он перешел с поста первого замминистра внутренних дел - начальника криминальной милиции. До этого работал в КГБ республики, где возглавлял следственное управление, а затем главное управление по контрразведывательному обеспечению правоохранительных и контролирующих органов, борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
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