В Москве простились с актером Александром Кузнецовым

"От него шел необыкновенный свет, которым он всех озарял. Такое впечатление, что у него никогда в жизни не было проблем. Он всегда улыбался и был позитивно настроен. В нем юность жила, он жил с удовольствием, и всех, кто был в кругу его друзей, он одаривал этой радостью, этой молодостью", - сказала она.