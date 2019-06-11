В Москве простились с актером Александром Кузнецовым

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Прощание с российским актером Александром Кузнецовым закончилось в московском Доме кино, гроб вынесли под продолжительные аплодисменты и крики "Браво!", передает корреспондент РИА Новости.
Проститься с артистом пришли десятки людей. Поклонники и коллеги несли цветы к гробу с телом актера, на большом экране показывали фотографии из его жизни.
6 июня, 13:31Умер актер Александр Кузнецов
"Он был очень жизнелюбивым человеком, крупным театральным актером, который мог играть все и в любом жанре мог существовать на сцене. Он очень крупный актер, каждая репетиция с ним была радостью", - рассказал театральный режиссер Роберт Манукян.
По словам актрисы Ольги Кабо, Кузнецов был всегда очень открытым и доброжелательным человеком.
"От него шел необыкновенный свет, которым он всех озарял. Такое впечатление, что у него никогда в жизни не было проблем. Он всегда улыбался и был позитивно настроен. В нем юность жила, он жил с удовольствием, и всех, кто был в кругу его друзей, он одаривал этой радостью, этой молодостью", - сказала она.
Кузнецов ушел из жизни 6 июня в возрасте 59 лет. Его похоронят на Хованском кладбище.
Александр Кузнецов сыграл более чем в 70 фильмах, в числе которых "Джек Восьмеркин – американец", "Комедия строгого режима", "Парад планет", сериалы "Метод Фрейда", "Гадалка", "Глухарь" и многие другие. Актер также снимался в США, в частности в "Беверли-Хиллз, 90210", "Разрушитель", "Миротворец", "Полиция Нью-Йорка", "Санта-Барбара".