Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T12:53Z
https://ria.ru/20190611/1555481591.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Глава Мюнхенской конференции по безопасности призвал сохранить ДРСМД

Вчера, 12:53
388
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. России и США надо сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и другие двусторонние соглашения в области контроля над вооружениями, заявил РИА Новости глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
"Я хотел бы быть оптимистом. Конечно, мы и, безусловно, я лично, твердо убеждены, что было бы катастрофой, если договор о РСМД сойдет на нет без какого-либо дальнейшего продолжения. Я точно так же надеюсь, что найдется решение для продления договора СНВ-3. Я считаю, что эти двусторонние дискуссии по контролю за ядерными вооружениями между Россией и США чрезвычайно важны. Мы подталкиваем всех участников, США и Россию, найти пути сделать это", - заявил Ишингер на полях форума "Примаковские чтения", отвечая на вопрос, есть ли еще шансы для сохранения ДРСМД.
Немецкий дипломат призвал мировые державы к сотрудничеству, чтобы сдержать страны Азиатско-Тихоокеанского региона от гонки вооружений, темпы которой в последнее время, вероятно, усиливаются.
"Помимо этого мы должны переосмыслить переговоры о контроле за вооружениями в других областях, потому что мы начинаем видеть гонки вооружений, например, в Азии. Россия соседствует с азиатскими странами. Мы также заинтересованы в сокращении гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как мы заинтересованы в попытках ограничить гонку вооружений в Европе. Мы должны поместить контроль вооружений, ядерных, конвенциональных и кибервооружений, очень высоко в списке приоритетных вопросов, за которые руководство РФ, европейцы, США и Китай должны попытаться взяться вместе", - добавил он.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
7 июня, 19:19
Рябков сомневается, что США намерены вернуться к соблюдению ДРСМД
В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
Примаковские чтения-2019 приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
010000
Обсудить 0
Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДВольфганг ИшингерМюнхенская конференция по безопасностиРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков
Рябков: США стремятся "обнулить" попытки диалога по вооружениям
РИА
Новости
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
НАТО развивается по калькам "холодной" войны, заявил Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Украина останется участником ДНЯО и после прекращения ДРСМД, заявил Рябков
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации федерального проекта Старшее поколение национального проекта Демография. 17 мая 2019
Россия выступает против создания новых Берлинских стен, заявил Медведев
Лента
новостей
Вольфганг Ишингер в толстовке с изображением флага ЕС на открытии Мюнхенской конференции по безопасности
Ишингер надеется, что новое руководство ЕС будет сотрудничать с Россией
Здание Государственной Думы РФ
Комитет Госдумы по обороне поддержал проект о приостановке ДРСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума Примаковские чтения
Рябков: США внушили себе, что Россия поменяла подходы по ядерному оружию
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев связал рост влияния радикалов в Европе со снижением уровня жизни
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Система международной безопасности переживает кризис, считает Рябков
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков
Рябков: Россия будет добиваться обеспечения безопасности всеми средствами
Минэнерго США запретило сотрудникам участвовать в ряде иностранных программ
Мужчина в порту Мариуполя, Украина
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Песков рассказал, откуда Путин получает информацию о резонансных делах
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Грушко: маневры НАТО в Черном море и Балтике ослабляют безопасность региона
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет отказался признать томос об автокефалии "новой церкви" Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
02:28В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
02:23ОАЭ заявили о намерении участвовать в стабилизации обстановки в Судане
02:17Во Франции освободили обоих заложников, захваченных в тюрьме
02:16В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
02:05Задержавший Голунова руководитель отдела МВД заявил о своей невиновности
Лента новостейМолния