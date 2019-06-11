Глава Мюнхенской конференции по безопасности призвал сохранить ДРСМД

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. России и США надо сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и другие двусторонние соглашения в области контроля над вооружениями, заявил РИА Новости глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

"Я хотел бы быть оптимистом. Конечно, мы и, безусловно, я лично, твердо убеждены, что было бы катастрофой, если договор о РСМД сойдет на нет без какого-либо дальнейшего продолжения. Я точно так же надеюсь, что найдется решение для продления договора СНВ-3. Я считаю, что эти двусторонние дискуссии по контролю за ядерными вооружениями между Россией и США чрезвычайно важны. Мы подталкиваем всех участников, США и Россию, найти пути сделать это", - заявил Ишингер на полях форума "Примаковские чтения", отвечая на вопрос, есть ли еще шансы для сохранения ДРСМД.

Немецкий дипломат призвал мировые державы к сотрудничеству, чтобы сдержать страны Азиатско-Тихоокеанского региона от гонки вооружений, темпы которой в последнее время, вероятно, усиливаются.

"Помимо этого мы должны переосмыслить переговоры о контроле за вооружениями в других областях, потому что мы начинаем видеть гонки вооружений, например, в Азии. Россия соседствует с азиатскими странами. Мы также заинтересованы в сокращении гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как мы заинтересованы в попытках ограничить гонку вооружений в Европе. Мы должны поместить контроль вооружений, ядерных, конвенциональных и кибервооружений, очень высоко в списке приоритетных вопросов, за которые руководство РФ, европейцы, США и Китай должны попытаться взяться вместе", - добавил он.

В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме

СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.