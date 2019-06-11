Песков прокомментировал предложение провести пресс-конференцию по Голунову

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности проведения представителями МВД отдельной пресс-конференции по делу журналиста Ивана Голунова, заявил, что любой диалог приветствуется и в этом случае требуются ответы на имеющиеся вопросы, но следствие невозможно проводить полностью в публичном режиме.

"Любой диалог приветствуется. С другой стороны, здесь надо четко понимать, что в целом проведение следствия - это же не публичное мероприятие. Это нужно учитывать и к этому нужно относиться абсолютно с пониманием. Невозможно следствие проводить полностью в публичном режиме", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать звучащие сейчас в профессиональном сообществе предложения провести конференцию по этому делу с участием представителей МВД.

"Хотя, конечно, именно у этого дела, с учетом его резонансности, с учетом неизвестных нюансов, конечно, есть необходимость в том, чтобы ответы на имеющиеся вопросы были предоставлены", - продолжил он.

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.

МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.

В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.

В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.

В больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, также подтвердили, что медобследование не выявило ничего серьезного в его состоянии: ни переломов, ни трещин, только ссадину на спине и гематому в области глаза. По словам главврача медучреждения, нет никаких оснований для дальнейшего пребывания задержанного в госпитале.