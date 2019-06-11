Появилось фото пришедшего в сознание Бари Алибасова

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сын Бари Алибасова опубликовал в Instagram фотографию с отцом, очнувшимся в больничной палате после медикаментозного сна.

"Сказать что нет опасности для жизни пока нельзя. Нужно еще 2 дня", — написал Бари Алибасов-младший.

Он также отметил, что артист ничего не помнит после медикаментозного сна.