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РИА Новости

Появилось фото пришедшего в сознание Бари Алибасова

Вчера, 12:45
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов в своей квартире
Бари Алибасов в своей квартире
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сын Бари Алибасова опубликовал в Instagram фотографию с отцом, очнувшимся в больничной палате после медикаментозного сна.
"Сказать что нет опасности для жизни пока нельзя. Нужно еще 2 дня", — написал Бари Алибасов-младший.
Он также отметил, что артист ничего не помнит после медикаментозного сна.
Алибасов был госпитализирован в Институт имени Склифосовского после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей и ввели его в медикаментозный сон. Инцидент произошел 4 июня — за два дня до 72-летия артиста.
Бари Алибасов
8 июня, 16:58
Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб
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