Появилось фото пришедшего в сознание Бари Алибасова

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сын Бари Алибасова опубликовал в Instagram фотографию с отцом, очнувшимся в больничной палате после медикаментозного сна.
"Сказать что нет опасности для жизни пока нельзя. Нужно еще 2 дня", — написал Бари Алибасов-младший.
Он также отметил, что артист ничего не помнит после медикаментозного сна.
Алибасов был госпитализирован в Институт имени Склифосовского после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей и ввели его в медикаментозный сон. Инцидент произошел 4 июня — за два дня до 72-летия артиста.