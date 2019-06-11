Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T12:43Z
https://ria.ru/20190611/1555481043.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155281/63/1552816303_0:153:3369:2048_1036x0_80_0_0_d2bf0f8580d368bbec55f33eaf536c0c.jpg
РИА Новости

Песков ответил на вопрос об изменении статьи о хранении наркотиков

Вчера, 12:43
931
© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно об обсуждении изменения статьи Уголовного кодекса о хранении и распространении наркотиков, если и ведется такое обсуждение, то на экспертном уровне.
"Мне об этом не известно, я могу узнать, сам не обладаю такой информацией. Если ведется, то оно должно на экспертном уровне вестись", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли какие-то обсуждения отмены или изменения статьи по хранению и распространению наркотиков.
Избрание меры пресечения журналисту И. Голунову
Вчера, 11:14
Защита Голунова обжаловала домашний арест журналиста
Отвечая на уточняющий вопрос о статистике по данным преступлениям, он добавил, что сейчас необходимо дождаться ясности по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
"Тем более что обещают, это будет достаточно быстро, и потом уже продолжим разговор", - подчеркнул Песков.
При этом он добавил, что президенту об этом деле докладывалось.
"Президент со всеми министрами в течение дня может общаться по несколько раз. То, что вы видите на экране телевизора или читаете на лентах информационных агентств, это верхняя часть айсберга рабочего дня президента", - заявил Песков.
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Вчера, 00:46
На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК других людей
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.
В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.
Избрание меры пресечения журналисту И. Голунову
9 июня, 13:42
Голунов в интервью после задержания рассказал о своих расследованиях
В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.
В больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, также подтвердили, что медобследование не выявило ничего серьезного в его состоянии: ни переломов, ни трещин, только ссадину на спине и гематому в области глаза. По словам главврача медучреждения, нет никаких оснований для дальнейшего пребывания задержанного в госпитале.
По решению суда он был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
320013
Обсудить 1
Дело журналиста Ивана ГолуноваДмитрий ПесковРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
МВД сняло обвинения с Голунова и закрыло дело
РИА
Новости
Заместитель руководителя администрации президента
Песков прокомментировал предложение провести пресс-конференцию по Голунову
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова поприветствовала решение освободить журналиста Голунова
СК предъявил обвинение начальнику подмосковного отдела полиции
Лента
новостей
Владимир Путин и Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи. 10 июня 2019
Путин сделал ряд резолюций по итогам беседы с Москальковой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Песков рассказал, откуда Путин получает информацию о резонансных делах
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян об освобождении Голунова: последний раз так радовалась во время ЧМ
Мужчина у суда, где рассматривается вопрос о мере пресечения журналисту интернет-издания Медуза Ивану Голунову. 8 июня 2019
В Кремле прокомментировали акции в поддержку Голунова в День России
Министр юстиции РФ Александр Коновалов
Александр Коновалов о правовых аспектах развития цифровой среды
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Кремль отрицает наличие установки закрыть дело Голунова до прямой линии
Изнасилованный подростком ребенок в Калужской области лечился от депрессии
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ-2019
Кудрин призвал реформировать 228 статью УК после дела Голунова
В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции "Сноба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Новые фигуранты дела о загрязнении нефти являются сотрудниками "Транснефти"
Мужчина в порту Мариуполя, Украина
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
02:28В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
02:23ОАЭ заявили о намерении участвовать в стабилизации обстановки в Судане
02:17Во Франции освободили обоих заложников, захваченных в тюрьме
02:16В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
Лента новостейМолния