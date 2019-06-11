Медведев рассказал о перспективах четырехдневной рабочей недели

ЖЕНЕВА, 11 июн — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда, заявил, что рабочая неделя в будущем может стать четырехдневной.

"Технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени. К расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее за четырехдневной рабочей неделей как основы социально-трудового контракта". Дмитрий Медведев

Премьер напомнил, что столетие назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и получил впечатляющий рост производительности труда.

Медведев сослался и на более свежий пример: компания из Новой Зеландии ввела четырехдневную рабочую неделю с оплатой трех выходных. В итоге, по его словам, прирост производительности в перерасчете на один час рабочего времени составил около 20 процентов, а уровень стресса сотрудников значительно снизился.

"Разумеется, обо всем этом — это очень сложные, пока не до конца проработанные идеи — еще предстоят серьезные дискуссии. Но в то же время это очень важный показатель", — заключил Медведев.

Как пояснила журналистам на полях конференции вице-премьер Татьяна Голикова, возможный переход на четырехдневную неделю потребует серьезных изменений, в том числе в трудовом законодательстве.

Она отметила также, что нужно проанализировать вопрос социальных гарантий.