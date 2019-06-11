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РИА Новости

Медведев рассказал о перспективах четырехдневной рабочей недели

Вчера, 12:41
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарной сессии Международной конференции труда в Женеве
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарной сессии Международной конференции труда в Женеве
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ЖЕНЕВА, 11 июн — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда, заявил, что рабочая неделя в будущем может стать четырехдневной.

"Технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени. К расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее за четырехдневной рабочей неделей как основы социально-трудового контракта".

Дмитрий Медведев
Премьер напомнил, что столетие назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и получил впечатляющий рост производительности труда.
Медведев сослался и на более свежий пример: компания из Новой Зеландии ввела четырехдневную рабочую неделю с оплатой трех выходных. В итоге, по его словам, прирост производительности в перерасчете на один час рабочего времени составил около 20 процентов, а уровень стресса сотрудников значительно снизился.
"Разумеется, обо всем этом — это очень сложные, пока не до конца проработанные идеи — еще предстоят серьезные дискуссии. Но в то же время это очень важный показатель", — заключил Медведев.
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Как пояснила журналистам на полях конференции вице-премьер Татьяна Голикова, возможный переход на четырехдневную неделю потребует серьезных изменений, в том числе в трудовом законодательстве.
Она отметила также, что нужно проанализировать вопрос социальных гарантий.
"На первое место при постановке вопроса о четырехдневной рабочей неделе встает вопрос социальных гарантий граждан и какую заработную плату они будут получать. <…> С точки зрения материального обеспечения население пострадать не должно", — заявила Голикова.
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Дмитрий МедведевОбщество
Популярные комментарии
что бы не звиздил этот мега премьер.уменьшение рабочего времени под любым соусом,говорит лишь об одном ...спад промышленного производства.
11 июня, 13:26
алексей
86103023
блаблабла
11 июня, 12:56
Арсений Понфиленко
50400015
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