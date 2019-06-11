Специалисты назвали причину хлопка газа в многоквартирном доме в Сочи

СОЧИ, 11 июн – РИА Новости. Специалисты выяснили, что причиной хлопка бытового газа в многоквартирном доме в Сочи, где были эвакуированы около 30 человек, стала невыключенная духовка, сообщил РИА Новости представитель компании "Сочигоргаз".

Во вторник утром на первом этаже многоквартирного дома на улице Садовая в Сочи произошел хлопок бытового газа без последующего горения. В результате ЧП в квартире было нарушено остекление, обрушений конструкций нет. Спасатели эвакуировали около 30 жильцов дома.

"Специалисты выяснили: причиной хлопка стал не выключенный духовой шкаф. Житель одной из квартир на первом этаже оставил его в работающем состоянии и отлучился по своим делам. Собственник помещения признает свою вину и не имеет претензий к газовым службам", - говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в газовой компании, в доме был заключен договор на обслуживание, и регулярно проводились проверки, подключение дома уже началось и завершится к концу дня.