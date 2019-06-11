Суд арестовал четырех задержанных в Крыму сторонников "Хизб ут-Тахрир"*

"Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил: избрать Омерову Э. В. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, то есть до 05 августа 2019 года… Сулейманову Э. С. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца 00 суток, то есть до 10 августа 2019 года… Джаппарову А. Э. меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на 01 месяц 26 суток, то есть до 05 августа 2019 года… Омерову Р.Э меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 01 месяц 26 суток, то есть до 05.08.2019 года", - сообщает суд.