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РИА Новости

Суд арестовал четырех задержанных в Крыму сторонников "Хизб ут-Тахрир"*

Вчера, 12:39
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© УФСБ РФ по РК и СевастополюОперация ФСБ в Крыму
Операция ФСБ в Крыму
© УФСБ РФ по РК и Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал на срок до 2 месяцев четверых подозреваемых в участии в террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, говорится в сообщении суда.
Восемь сторонников террористической организации были задержаны в Крыму в понедельник. Операция проводилась ФСБ совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии.
Видео задержания участников террористической организации в Крыму
10 июня, 17:07
Задержание участников террористической организации в Крыму попало на видео
"Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил: избрать Омерову Э. В. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, то есть до 05 августа 2019 года… Сулейманову Э. С. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца 00 суток, то есть до 10 августа 2019 года… Джаппарову А. Э. меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на 01 месяц 26 суток, то есть до 05 августа 2019 года… Омерову Р.Э меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 01 месяц 26 суток, то есть до 05.08.2019 года", - сообщает суд.
Постановления могут быть обжалованы в апелляционном порядке в Верховный суд республики Крым в течение трех суток со дня его вынесения, отмечается в сообщении. Решение об избрании меры пресечения оставшимся четверым задержанным должно быть принято в течение дня, добавили в суде.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Франц Клинцевич. Архивное фотоВ Крыму задержали сторонников террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*. В эфире радио Sputnik член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал ситуацию.
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