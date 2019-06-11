Врачи рассказали о состоянии девочки, раненной в саратовской школе

САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врачи наблюдают положительную динамику в состоянии девочки, госпитализированной после нападения подростка с топором в школе города Вольска Саратовской области, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.

Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка после нападения в школе 28 мая на "скорой" была доставлена в реанимацию Вольской районной больницы с тяжелой травмой головы в состоянии средней степени тяжести, а затем в тот же день на самолете санавиации эвакуирована в Саратов, где ее госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. По данным областного минздрава на 3 июня, состояние девочки оценивалось как среднетяжелое, но стабильное.

"Состояние без изменений, однако есть положительная динамика. Девочка остается в больнице, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказала собеседница агентства.

Ранее детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя заявила РИА Новости, что девочке нанесена не только физическая, но и сильная психологическая травма. По ее словам, родители находятся рядом с ребенком в больнице, а после медицинского лечения ей потребуется помощь психологов.