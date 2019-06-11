Путин сделал ряд резолюций по итогам беседы с Москальковой

Владимир Путин и Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи. 10 июня 2019

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже сделал ряд резолюций по итогам беседы с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой на конкретных обращениях к главе государства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В понедельник Путин встретился с федеральным омбудсменом, она передала ему доклад о деятельности уполномоченного за 2018 год.

"В целом, уже есть целый набор резолюций. Потому что Москалькова по итогам своего посещения президента, скажем так, в документальное подкрепление тех тем, которые обсуждала, естественно, принесла конкретные письма с постановкой вопроса на президента", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, какие поручения президента последуют за этой встречей и когда их можно ждать.

На этих письмах появились резолюции, в соответствии с которыми и будет вестись работа по обозначенным темам, уточнил пресс-секретарь президента.

"Поскольку речь идет о служебных документах, я не могу вам раскрывать их содержание и, тем более, содержание резолюций. Но таковые есть по итогам этой беседы", - заявил он.