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РИА Новости

Путин сделал ряд резолюций по итогам беседы с Москальковой

Вчера, 12:31
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи. 10 июня 2019
Владимир Путин и Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи. 10 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже сделал ряд резолюций по итогам беседы с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой на конкретных обращениях к главе государства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В понедельник Путин встретился с федеральным омбудсменом, она передала ему доклад о деятельности уполномоченного за 2018 год.
"В целом, уже есть целый набор резолюций. Потому что Москалькова по итогам своего посещения президента, скажем так, в документальное подкрепление тех тем, которые обсуждала, естественно, принесла конкретные письма с постановкой вопроса на президента", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, какие поручения президента последуют за этой встречей и когда их можно ждать.
На этих письмах появились резолюции, в соответствии с которыми и будет вестись работа по обозначенным темам, уточнил пресс-секретарь президента.
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
Вчера, 01:50
Москалькова рассказала о полученных в 2018 году жалобах от потерпевших
"Поскольку речь идет о служебных документах, я не могу вам раскрывать их содержание и, тем более, содержание резолюций. Но таковые есть по итогам этой беседы", - заявил он.
На просьбу уточнить возможные сроки этих поручений Песков отметил, что речь идет о разных сроках. "Это разные сроки. Как правило, когда берется в проработку, сроки уже потом определяются", - добавил он.
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Татьяна МоскальковаДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
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