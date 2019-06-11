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РИА Новости

Грушко: маневры НАТО в Черном море и Балтике ослабляют безопасность региона

Вчера, 12:28
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Усиление активности НАТО на Черном море и в Балтике только ослабляет безопасность в этом регионе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"НАТО объявила об усилении военного присутствия и уплотнении военной активности в Балтийском и Черном морях. На самом деле, все эти маневры не укрепляют, а только ослабляют безопасность и в Балтийском море, и в Черном", - заявил Грушко журналистам на полях "Примаковских чтений".
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Черное мореБалтийское мореМИД РФНАТОАлександр ГрушкоРоссияВ мире
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