Грушко: маневры НАТО в Черном море и Балтике ослабляют безопасность региона

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Усиление активности НАТО на Черном море и в Балтике только ослабляет безопасность в этом регионе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"НАТО объявила об усилении военного присутствия и уплотнении военной активности в Балтийском и Черном морях. На самом деле, все эти маневры не укрепляют, а только ослабляют безопасность и в Балтийском море, и в Черном", - заявил Грушко журналистам на полях "Примаковских чтений".