Грушко: маневры НАТО в Черном море и Балтике ослабляют безопасность региона

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Усиление активности НАТО на Черном море и в Балтике только ослабляет безопасность в этом регионе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"НАТО объявила об усилении военного присутствия и уплотнении военной активности в Балтийском и Черном морях. На самом деле, все эти маневры не укрепляют, а только ослабляют безопасность и в Балтийском море, и в Черном", - заявил Грушко журналистам на полях "Примаковских чтений".
Вчера, 11:40"В штатном режиме". Российский Су-27 сопроводил самолеты НАТО над БалтикойСу-27 поднимался для перехвата над Балтикой самолетов-разведчиков ВВС США и Швеции. В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин прокомментировал ситуацию.