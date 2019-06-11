Ярославские врачи оперировали при жаре из-за проблем с вентиляцией

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Ярославский врач пожаловался, что из-за неработающего кондиционера медикам детской клинической больницы пришлось делать операцию при температуре в +35 градусов, руководство больницы объяснило это перебоями с электричеством и вентиляцией, забитой тополиным пухом.

Ярославский хирург Леван Еремейшвили написал на своей странице в соцсети Facebook, что в областной детской больнице медикам из-за неработающего кондиционера пришлось делать операцию при температуре +35 градусов в операционной. Он также отметил, что в больнице были отключения электричества, в результате обесточенными оказались, по его словам, половина отделений и реанимация. Публикация вызвала значительный общественный резонанс.

"Девятого июня произошел сбой в работе системы вентиляции операционного блока. Оперативно был вызван инженер обслуживающей организации. По заключению мастера - вышли из строя фильтры, которые забились тополиным пухом", - цитируются в сообщении департамента здравоохранения слова главврача областной детской больницы Марины Писаревой.

Отмечается, что обслуживающая организация обязалась доставить и установить необходимые фильтры до 12 июня.

Писарева пояснила, что вентиляционная система в операционном блоке шестиэтажного корпуса больницы была смонтирована в рамках капитального ремонта в 2012 году и с тех пор регулярно обслуживается. По ее данным, последний раз техническое обслуживание проводилось 7 июня 2019 года.