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РИА Новости

Астрономы назвали спутники SpaceX "большой помехой" для наблюдений

Вчера, 12:24
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© Depositphotos / cookelmaКосмический спутник Земли. Иллюстрация
Космический спутник Земли. Иллюстрация
© Depositphotos / cookelma
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Спутники системы Starlink будут не только порождать слухи о НЛО, но и постоянно мешать вполне серьезным астрономическим наблюдениям из-за их неожиданно высокой яркости. Об этом заявили официальные представители Американского астрономического общества (AAS).

"Чистое ночное небо интересует не только астрономов, но и всех людей, которым нравится наблюдать и наслаждаться величеством Вселенной. Поэтому его деградация будет не только мешать нашим наблюдениям, но и иметь массу других негативных последствий. Я надеюсь, что наши переговоры с SpaceX помогут нейтрализовать эту проблему", — заявил Джеффри Холл (Jeffrey Hall), один из руководителей AAS.

Первые планы по запуску флотилии Starlink, предназначенной для создания глобальной сети высокоскоростной связи, Элон Маск, основатель и руководитель SpaceX, озвучил еще в январе 2015 года. В соответствии с его замыслами, американский космический стартап запустит и выведет на орбиту около 12 тысяч коммуникационных спутников, работающих на разных длинах волн.
Эта идея вызвала не только скепсис со стороны мирового научного и коммерческого сообщества, но и породила массу опасений, связанных с тем, что зонды Starlink будут вращаться вокруг Земли на рекордно низкой высоте, почти касаясь атмосферы. Выход из строя одного или нескольких аппаратов, как опасались критики Маска, может привести к очень серьезным проблемам для МКС или других зондов на низкой орбите.
© Victoria Girgis/Lowell ObservatoryФотография группы галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов. Светлые линии на снимке – спутники системы Starlink
Фотография группы галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов. Светлые линии на снимке – спутники системы Starlink
© Victoria Girgis/Lowell Observatory
Фотография группы галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов. Светлые линии на снимке – спутники системы Starlink
Еще больше критики в сторону Starlink прозвучало со стороны астрономов. И Международный астрономический союз, и Национальная радиоастрономическая обсерватория США неоднократно выступали с критикой в адрес проекта Маска еще до его запуска, опасаясь того, что зонды будут мешать ведению наблюдений и усиливать световое загрязнение неба.
Эти опасения, как констатируют представители AAS, были полностью подтверждены после запуска первой партии из 60 зондов Starlink в конце мая этого года. Как показали первые наблюдения за этими спутниками, они оказались намного ярче, чем предполагали специалисты SpaceX, не уступая в светимости многим группам галактик и крупным звездным скоплениям.
Аналогичные опасения высказали и руководители Американского астрономического общества. Они отметили, что запуск системы Starlink будет мешать не только оптическим, но и другим наблюдениям. В частности, как заявили астрономы, сигналы, при помощи которых спутники Маска "общаются" друг с другом, будут мешать работать и наземным, и космическим радиотелескопам следить за процессами в далеких галактиках.
Как отметила Меган Донахью (Megan Donahue), текущий президент AAS, сейчас ученые вырабатывают стратегию по борьбе с этими помехами и ведут переговоры с инженерами и руководством SpaceX. По ее словам, Маск уже пообещал сделать покрыть новые аппараты Starlink особой краской, которые сделают их менее заметными для глаза, а также принять другие меры.
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23 февраля 2018, 15:12
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