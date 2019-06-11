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РИА Новости

Правительство предложило обязать СМИ и операторов связи оповещать о ЧС

Вчера, 12:19
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Правительство России внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект об обязанности операторов связи и редакций СМИ оповещать население о чрезвычайных ситуациях на основании соответствующего обращения властей, следует из электронной базы данных Госдумы.
"Законопроект закрепляет право обращения к операторам связи и редакциям средств массовой информации с требованием обеспечить передачу пользователям услугами связи сигналов оповещения и (или) экстренной информации или, соответственно, с требованием выпустить в эфир или опубликовать экстренную информацию, за федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Как отмечается в документе, в зависимости от территории распространения СМИ или от территории, на которой оказываются услуги связи, к редакции СМИ или оператору связи обращается тот или иной орган власти.
"От формы распространения СМИ (печатное, электронное, телеканал, радиоканал) зависит, что будет указывать в обращении соответствующий орган власти - требование выпустить в эфир (для телеканала, радиоканала) или опубликовать экстренную информацию (для печатного СМИ, электронного СМИ)", - говорится в документе.
При этом предусмотренный действующим законодательством принцип безвозмездного выполнения операторами связи обязанностей по передаче сигналов оповещения и экстренной информации и редакциями СМИ по выпуску в эфир и публикации экстренной информации в законопроекте сохраняется.
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Правительство подчеркивает, что операторы связи и СМИ не понесут дополнительных расходов в связи с принятием законопроекта на осуществление мероприятий по передаче пользователям услугами связи на пользовательское оборудование и по передаче в эфир сигналов оповещения и (или) экстренной информации, поскольку проект не предполагает новых обременений для участников рынка.
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