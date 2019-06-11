В Женеве Медведев обсудил с премьером Туниса предстоящий визит в Россию

ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил с премьером Туниса Юсефом Шахедом на полях конференции труда в Женеве его предстоящий визит в РФ, сообщили в российской делегации.

Как рассказали в российской делегации, премьеры обсудили предстоящий в РФ визит премьер-министра Туниса. Также, как сообщили журналистам, премьеры отметили совместные проекты и готовящиеся к подписанию документы.Медведев обсудил с премьером Туниса в Женеве его предстоящий визит в РФ, совместные проекты и готовящиеся к подписанию документы, сообщили в делегации.