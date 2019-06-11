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РИА Новости

В Женеве Медведев обсудил с премьером Туниса предстоящий визит в Россию

Вчера, 12:18
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил с премьером Туниса Юсефом Шахедом на полях конференции труда в Женеве его предстоящий визит в РФ, сообщили в российской делегации.
Как рассказали в российской делегации, премьеры обсудили предстоящий в РФ визит премьер-министра Туниса. Также, как сообщили журналистам, премьеры отметили совместные проекты и готовящиеся к подписанию документы.Медведев обсудил с премьером Туниса в Женеве его предстоящий визит в РФ, совместные проекты и готовящиеся к подписанию документы, сообщили в делегации.
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