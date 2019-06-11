Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T14:46Z
https://ria.ru/20190611/1555479163.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155526/97/1555269780_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_6ece5fc137af34f956afbbdd0d66ecd0.jpg
РИА Новости

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Вчера, 12:13
316015
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Бари Алибасов. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Как уточнил собеседник агентства, пока Алибасов не может разговаривать и ничего не помнит.

"Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя. К сожалению, еще остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу. Сказать, что этого риска нет, можно будет только через пару дней", — процитировал Горжанкин Бари Алибасова — младшего.

Он добавил, что врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения.
Бари Алибасов был госпитализирован в Институт имени Склифосовского 4 июня, после того как по ошибке выпил жидкость для очистки труб. По информации медиков, он получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.
Ранее пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин заявил РИА Новости, что, возможно, Алибасов никогда не сможет глотать самостоятельно.
Бари Алибасов
9 июня, 20:58
Роспотребнадзор проверит маркировку "Крота" после отравления Алибасова
16620221292366
Обсудить 40
Бари АлибасовРоссияОбщество
Популярные комментарии
Печальная ситуация, конечно... Вот, до чего доводит алкоголь. Перепутать воду с жидкостью для очистки труб - это ж насколько нужно быть пьяным?
11 июня, 13:01
SSiberian_42
64117143
От души желаю Бари скорейшего выздоровления!
11 июня, 13:27
СВСветлана Верченова
8520003
Рекомендуем
Бари Алибасов
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца
РИА
Новости
Бари Алибасов
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание
Мать с новорожденным ребенком
Немецкий журнал опубликовал список десяти самых красивых русских имен
Министр юстиции РФ Александр Коновалов
Александр Коновалов о правовых аспектах развития цифровой среды
Лента
новостей
Продюсер Бари Алибасов на церемонии прощания с певицей Юлией Началовой
Опубликовано видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым
В офисе Сбербанка
Получить переведенные через Сбербанк наличные можно по секретному коду
Алексей Сафиулин
Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
Пассажиры в аэропорту
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Бари Алибасов в своей квартире
Появилось фото пришедшего в сознание Бари Алибасова
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Мужчина в порту Мариуполя, Украина
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Сын Алибасова рассказал о его состоянии
Бари Алибасов
Алибасов никогда не сможет глотать, заявил его директор
Американка сняла на видео эльфа около своего дома
Американка сняла на видео "эльфа" около своего дома
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Москалькова предложила регионам поддерживать частные детсады
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39Депутат Рады заявила об абсурде в политике Зеленского
04:37Эксперт назвал сроки восстановления краснокнижного самшита в Сочи
04:28Йеменские мятежники обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии, сообщают СМИ
04:25Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната
04:21Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
Лента новостейМолния