Бари Алибасов вышел из искусственной комы

"Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя. К сожалению, еще остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу. Сказать, что этого риска нет, можно будет только через пару дней", — процитировал Горжанкин Бари Алибасова — младшего.