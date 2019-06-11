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РИА Новости

В Кузбассе нашли тело младенца в мусорном баке

Вчера, 12:13
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КЕМЕРОВО, 11 июн - РИА Новости. Уголовное дело по факту обнаружения новорожденного ребенка в мусорном баке города Тайги расследуется в Кузбассе, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
По предварительным данным, утром мужчина без определенного места жительства обнаружил в мусорном баке города Тайги пакет, в котором находилось тело новорожденного мальчика. Мужчина сразу же вызвал сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь, которые констатировали смерть ребенка.
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"10 июня текущего года около 5 часов 30 минут (местного времени) поступило сообщение о том, что в мусорном баке в пакете возле одного из многоквартирных домов в городе Тайге обнаружен новорожденный ребенок мужского пола. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении.
Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти потерпевшего, а также давность ее наступления. Отмечается, что видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка нет. Следователи совместно с сотрудниками полиции устанавливают женщин, которые состояли на учете в медицинском учреждении на поздних сроках по беременности, однако в настоящее время признаков беременности не имеют, при этом новорожденные дети отсутствуют.
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