Соцпартия Молдавии и блок ACUM не будут проводить переговоры с Демпартией

КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Позиция блока ACUM и Соцпартии Молдавии не изменилась, депутаты не видят смысла в переговорах с представителями Демпартии, заявил на брифинге вице-спикер парламента Ион Чебан.
Вице-председатель Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь во вторник повторно пригласил представителей Соцпартии и блока ACUM на переговоры по вопросу преодоления политического тупика. Первое приглашение демократов сесть за стол переговоров было отвергнуто.
"Мы не изменили общую позицию, которая была выражена вчера. Демпартия должна разблокировать доступ и убрать палатки от здания правительства, чтобы пустить туда членов кабинета министра, признанного международным сообществом", - заявил Чебан.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.