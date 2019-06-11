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РИА Новости

Полиция опровергла данные о гибели ученика в ходе драки в чеченской школе

Вчера, 12:09
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ГРОЗНЫЙ, 11 июн - РИА Новости. МВД по Чечне опровергло распространенную в социальных сетях информацию о гибели школьника в результате драки в одной из грозненских школ, мальчик умер от удара током в результате несчастного случая, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
В понедельник в сети появился видеоролик, на котором неизвестные молодые люди в белых рубашках устроили массовую драку, среди шума и криков толпы слышны звуки выстрелов. Ролик, в частности, был опубликован на портале "ГолосИслама.ру". Следственное управление по Чечне сообщило, что "назначена доследственная проверка по распространенному видеоролику с дракой учащихся старших классов и стрельбой из автоматического оружия неустановленными лицами на территории, прилегающей к одной из школ в Старопромысловском районе города Грозного".
Во вторник в соцсетях появились сообщения, что в драке погиб мальчик.
"Информация, распространяемая в социальных сетях о том, что выпускник 11 класса, проживающий в городе Урус-Мартане, погиб в ходе конфликта, произошедшего несколько дней назад, не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы.
Полиция установила, что "Мурад Бекмурзаев, 2001 года рождения, умер 9 июня текущего года от электротравмы, полученной им в результате поражения электрическим током, когда он пытался подтянуться на столбе высоковольтной линии, расположенной на южной окраине Урус-Мартана".
В региональном управлении СКР по Чечне РИА Новости сообщили, что по факту смерти подростка проводится доследственная проверка.
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СКРГрозныйЧечняПроисшествия
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