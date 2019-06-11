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РИА Новости

Росморречфлот рассказал о ситуации в порту Махачкалы после ЧП на танкере

Вчера, 12:08
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкТанкер-16 горит в порту Махачкалы после взрыва газовоздушной смеси. 11 июня 2019
Танкер-16 горит в порту Махачкалы после взрыва газовоздушной смеси. 11 июня 2019
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Акватория порта Махачкалы, где утром произошел взрыв на танкере, по-прежнему закрыта, работают пожарные расчеты, на борту судна 6 тысяч тонн сырой нефти, а также мазут и дизтопливо, разлива не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
"Акватория порта по-прежнему закрыта, (противопожарные - ред.) действия еще продолжаются, ведется проливка конструкций, разбор завалов на борту парохода силами пожарных расчетов порта и МЧС... Представители на борту. Никакие операции в порту не производятся - ни перевалка, ни заход, ни выход судов, нефтегавань не работает", - рассказали в пресс-службе.
"Координирует на месте по-прежнему капитан порта. На борту судна 6 тысяч тонн сырой нефти, 500 тонн примерно он успел разгрузить к моменту начала ЧП, 156 тонн мазута и 26 тонн дизельного топлива. Поступления в воду не обнаружены, поблизости находится аварийное судно местного филиала Морспасслужбы, которое пребывает в готовности к ликвидации утечки нефти, но таких последствий пока не видно", - добавил представитель ведомства.
Пока неизвестно, сколько еще продлится операция в порту.
Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019
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Представители Росморречфлота во вторник сообщили РИА Новости, что на танкере "В Ф Танкер 16" (флаг РФ, согласно онлайн-порталу по отслеживанию судов Marinetraffic) в порту Махачкалы произошел взрыв, трое погибли. По данным регионального минздрава, пострадали пятеро, один из них - в крайне тяжелом состоянии. Судно принадлежит "Волжскому морскому пароходству", компания уточнила, что ЧП произошло при выгрузке сырой нефти. По информации Росморречфлота, разлива нефти в порту нет. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Согласно порталу по отслеживанию движения судов Marinetraffic, судно "В Ф Танкер 16" пришло в Махачкалу из порта Аладжа (Туркмения), в пути танкер пробыл два дня. Танкер был построен на "Окской судоверфи", в 2012 году спущен на воду, в 2013 году сдан заказчику.
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