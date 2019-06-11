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РИА Новости

Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы

Вчера, 12:07
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© AP Photo / Geert Vanden WijngaertАлександр Грушко
Александр Грушко
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вопрос о долге Москвы перед ПАСЕ должен подниматься только после того, как будет снят вопрос о дискриминации в адрес российской делегации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Должна пройти сессия, должны быть приняты все решения необходимые для восстановления прав российской делегации, должно пройти голосование по кандидатуре генсекретаря. Но наша позиция не меняется. Как только сама возможность дискриминационных ограничений будет устранена, Россия выплатит свой взнос и задолженность", - заявил он журналистам на полях "Примаковских чтений".
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Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.
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Совет ЕвропыАлександр ГрушкоПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Если вас высадили с автобуса до оплаты проезда и автобус ушёл то как же надо лизнуть и обещать если возьмете на следующий рейс мы и за предыдущий заплатим!!!! Господин Грушко вы можете заплатить долг с своей зарплаты и таких же погиблал как вы но не с моих налогов!!!не поломать спину от покупки места!!!
11 июня, 13:02
Николай Егоров
1700000
"уважаемая редакция", не могли бы вы выяснить у г-на Грушко, кем, на каком основании и с какой целью, нам навязывается некая "задолженность" и из каких средств он собирается её выплачивать?. Вопрос принципиальный: непредоставленные услуги не оплачиваются. Не могли бы вы выяснить: или наши чиновники настолько некомпетентны, что не понимают, что их просто разводят, или они в доле? Понятно, что многим не терпится "пофестивалить" на этой тусовке для европейских чиновников, практической пользы от которой нашей стране фактически нет, но давайте за свой счёт г-н Александр Грушко.
11 июня, 16:30
Станислав Алексеевич
1200000
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