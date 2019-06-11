Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лучший путь к укреплению стабильности на Чёрном море - это не ввод сил нерегиональных держав, а усиление сотрудничества, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Лучший путь к укреплению стабильности - это не ввод в Чёрное море морских сил нерегиональных держав, а акцент на экономическое сотрудничество, на развитие потенциала ОЧЭС", - сказал Грушко журналистам на полях "Примаковских чтений".
"Примаковские чтения-2019" приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.