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РИА Новости

Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море

Вчера, 12:06
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАлександр Грушко
Александр Грушко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лучший путь к укреплению стабильности на Чёрном море - это не ввод сил нерегиональных держав, а усиление сотрудничества, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Лучший путь к укреплению стабильности - это не ввод в Чёрное море морских сил нерегиональных держав, а акцент на экономическое сотрудничество, на развитие потенциала ОЧЭС", - сказал Грушко журналистам на полях "Примаковских чтений".
"Примаковские чтения-2019" приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
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4 июня, 20:43
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Александр ГрушкоРоссияПолитика
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