В Китае в результате инцидента на аттракционе погиб турист

ПЕКИН, 11 июн – РИА Новости. Один человек погиб, шестеро пострадали в результате инцидента на стеклянной горке в городском округе Гуйган в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям округа.

Инцидент произошел в уезде Пиннань на популярных у местных туристов стеклянных горках. Аттракцион находится в довольно живописном месте и представляет собой полностью прозрачный стеклянный коридор, расположенный под наклоном, туристы могут проехать по нему, просто усевшись на пол и держась за перила.

Как удалось установить в ходе предварительного расследования, в последние дни в этом районе идут довольно сильные дожди и на таких потенциально опасных аттракционах должны предприниматься дополнительные меры по обеспечению безопасности посетителей, либо их работу следует приостановить.

Обслуживающий персонал не убедился в том, что покрытие горки соответствует необходимым при эксплуатации условиям, в результате чего у одной из стенок горки произошло большое скопление людей, и стекло не выдержало давления. Один человек вылетел с горки и пролетел более семи метров, спаси его не удалось, еще шесть человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.