Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T12:17Z
https://ria.ru/20190611/1555478718.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155548/19/1555481993_0:0:2971:1671_1036x0_80_0_0_2c6919a81e1a229e41ed6aba83d54079.jpg
РИА Новости
Туризм

В Китае в результате инцидента на аттракционе погиб турист

Вчера, 12:17
438
© Depositphotos / Imaginechina-EditorialСтеклянная горка в Китае
Стеклянная горка в Китае
© Depositphotos / Imaginechina-Editorial
ПЕКИН, 11 июн – РИА Новости. Один человек погиб, шестеро пострадали в результате инцидента на стеклянной горке в городском округе Гуйган в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям округа.
Инцидент произошел в уезде Пиннань на популярных у местных туристов стеклянных горках. Аттракцион находится в довольно живописном месте и представляет собой полностью прозрачный стеклянный коридор, расположенный под наклоном, туристы могут проехать по нему, просто усевшись на пол и держась за перила.
Как удалось установить в ходе предварительного расследования, в последние дни в этом районе идут довольно сильные дожди и на таких потенциально опасных аттракционах должны предприниматься дополнительные меры по обеспечению безопасности посетителей, либо их работу следует приостановить.
Обслуживающий персонал не убедился в том, что покрытие горки соответствует необходимым при эксплуатации условиям, в результате чего у одной из стенок горки произошло большое скопление людей, и стекло не выдержало давления. Один человек вылетел с горки и пролетел более семи метров, спаси его не удалось, еще шесть человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
Также сообщается, что аттракцион работал без соответствующей лицензии от компетентных органов. В настоящее время ответственные за инцидент лица находятся под стражей, расследование продолжается.
ДТП с участием микроавтобуса в Адлерском районе. 10 мая 2019
10 июня, 09:03
Пострадавшие в ДТП в Сочи туристы остаются в больницах
000430
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКитай
Рекомендуем
В Кузбассе нашли тело младенца в мусорном баке
РИА
Новости
Космический спутник Земли. Иллюстрация
Астрономы назвали спутники SpaceX "большой помехой" для наблюдений
Изнасилованный подростком ребенок в Калужской области лечился от депрессии
В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
Лента
новостей
Алексей Сафиулин
Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
Константин Косачев
Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
Врачи рассказали о состоянии девочки, раненной в саратовской школе
Бари Алибасов
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
СК предъявил обвинение начальнику подмосковного отдела полиции
Змея, пойманная на Молодогвардейской улице на западе Москвы
Белую пятнистую змею поймали во дворе дома на западе Москвы
Индекс торговли компании Amazon, показаный на информационной панели биржи NASDAQ. 9 февраля 2018
Стал известен самый дорогой бренд в мире
В пермском доме престарелых инвалида искупали в кипятке
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Новые фигуранты дела о загрязнении нефти являются сотрудниками "Транснефти"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Песков рассказал, откуда Путин получает информацию о резонансных делах
В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции "Сноба"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
02:28В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
02:23ОАЭ заявили о намерении участвовать в стабилизации обстановки в Судане
02:17Во Франции освободили обоих заложников, захваченных в тюрьме
02:16В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
Лента новостейМолния