"Аэрофлот" и Vietnam Airlines договорились о совместной эксплуатации рейсов

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" и вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines договорились о совместной коммерческой эксплуатации авиарейсов (код-шеринге), сообщает пресс-служба "Аэрофлота".

Ранее сообщалось, что авиакомпания Vietnam Airlines переведет все рейсы из московского аэропорта "Домодедово" в "Шереметьево" со 2 июля 2019 года.

"Аэрофлот" и авиакомпания Vietnam Airlines заключили соглашение о совместной эксплуатации внутренних и международных рейсов (код-шеринг) во Вьетнаме и России", - говорится в сообщении. "Новый формат сотрудничества перевозчиков позволяет предложить пассажирам больше возможностей для комфортных путешествий и новые удобные стыковки между рядом пунктов в России и Вьетнаме. Соглашение способствует укреплению деловых связей между двумя странами", - отметили в пресс-службе.

Код-шеринг распространяется на рейсы "Аэрофлота" по следующим маршрутам: Москва ("Шереметьево") - Ханой/Хошимин, Москва ("Шереметьево") - Санкт-Петербург, Уфа и Краснодар, а также на рейсы Vietnam Airlines по маршрутам Ханой - Москва ("Шереметьево"), Ханой - Хошимин, Фукуок, Нячанг и Хошимин - Фукуок, Нячанг.

Vietnam Airlines выполняет три прямых рейса в неделю по маршруту Москва - Ханой. "Аэрофлот" выполняет девять рейсов в неделю между Москвой и Вьетнамом, включая ежедневные полеты в Ханой и рейс в Хошимин дважды в неделю.