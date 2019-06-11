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РИА Новости

"Аэрофлот" и Vietnam Airlines договорились о совместной эксплуатации рейсов

Вчера, 12:00
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© РИА Новости / Максим БлиновСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" и вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines договорились о совместной коммерческой эксплуатации авиарейсов (код-шеринге), сообщает пресс-служба "Аэрофлота".
Ранее сообщалось, что авиакомпания Vietnam Airlines переведет все рейсы из московского аэропорта "Домодедово" в "Шереметьево" со 2 июля 2019 года.
"Аэрофлот" и авиакомпания Vietnam Airlines заключили соглашение о совместной эксплуатации внутренних и международных рейсов (код-шеринг) во Вьетнаме и России", - говорится в сообщении. "Новый формат сотрудничества перевозчиков позволяет предложить пассажирам больше возможностей для комфортных путешествий и новые удобные стыковки между рядом пунктов в России и Вьетнаме. Соглашение способствует укреплению деловых связей между двумя странами", - отметили в пресс-службе.
Код-шеринг распространяется на рейсы "Аэрофлота" по следующим маршрутам: Москва ("Шереметьево") - Ханой/Хошимин, Москва ("Шереметьево") - Санкт-Петербург, Уфа и Краснодар, а также на рейсы Vietnam Airlines по маршрутам Ханой - Москва ("Шереметьево"), Ханой - Хошимин, Фукуок, Нячанг и Хошимин - Фукуок, Нячанг.
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Vietnam Airlines выполняет три прямых рейса в неделю по маршруту Москва - Ханой. "Аэрофлот" выполняет девять рейсов в неделю между Москвой и Вьетнамом, включая ежедневные полеты в Ханой и рейс в Хошимин дважды в неделю.
"За 25 лет с момента первого полета вьетнамская авиакомпания перевезла между Вьетнамом и Россией более 1,6 миллиона пассажиров. В 2018 году Россия заняла шестое место в списке международных стран, обеспечивающих наибольший въездной туристический поток. Согласно прогнозам, к 2020 году количество российских туристов во Вьетнаме вырастет до 1 миллиона", - отметили в пресс-службе.
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