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РИА Новости

В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка

Вчера, 12:03
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Плановая проверка проходит в редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге, это не обыски, как писал ряд СМИ, сообщил РИА Новости вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.
Ранее местное издание Ura.ru написало, что в редакции "Областной газеты" проводятся обыски и выемка документов.
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"В "Областной газете" работает наш департамент (информполитики региона). Никаких обысков там не проходит. Идет проверка "Областной газеты", и в рамках этой проверки мы действия осуществляем", - сказал Бидонько.
Он подчеркнул, что это плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности. "Департамент проверяет работу подведомственного учреждения. Деньги же тратятся областные, и департамент за этим вопросом смотрит", - отметил вице-губернатор.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отказался от комментариев по этой теме.
"Областная газета" - это ежедневная газета, которая издается в Екатеринбурге с 1990 года. Является официальной газетой властей Свердловской области. В "Областной газете" публикуются нормативно-правовые акты региона.
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