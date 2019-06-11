В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Плановая проверка проходит в редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге, это не обыски, как писал ряд СМИ, сообщил РИА Новости вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Ранее местное издание Ura.ru написало, что в редакции "Областной газеты" проводятся обыски и выемка документов.

"В "Областной газете" работает наш департамент (информполитики региона). Никаких обысков там не проходит. Идет проверка "Областной газеты", и в рамках этой проверки мы действия осуществляем", - сказал Бидонько.

Он подчеркнул, что это плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности. "Департамент проверяет работу подведомственного учреждения. Деньги же тратятся областные, и департамент за этим вопросом смотрит", - отметил вице-губернатор.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отказался от комментариев по этой теме.