В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС намерены внепланово проверять торговые центры и места массового скопления людей, сообщил журналистам директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.
"Наши инициативы о проверке ТЦ в нерабочее время для собственников всеми поддержаны - и корпусом депутатов, и сенаторами, не одна дискуссия была… Законопроект сегодня поддержан на комиссии по законопроектной деятельности правительства РФ, на днях будет направлен в Госдуму. Я ожидаю, что, как и говорилось, срок вступления – 1 июня 2020 года", - сказал Еникеев.
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Он пояснил, что если представители ведомства выявят нарушения, то будут приглашать собственника, указывать на эти нарушения, а если он откажется их устранить, будут просить прокурорское разрешение на внеплановое надзорное мероприятие или сразу на месте применять меры воздействия.