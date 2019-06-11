В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры

"Наши инициативы о проверке ТЦ в нерабочее время для собственников всеми поддержаны - и корпусом депутатов, и сенаторами, не одна дискуссия была… Законопроект сегодня поддержан на комиссии по законопроектной деятельности правительства РФ, на днях будет направлен в Госдуму. Я ожидаю, что, как и говорилось, срок вступления – 1 июня 2020 года", - сказал Еникеев.