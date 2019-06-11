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РИА Новости

В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке

Вчера, 11:52
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 20-летней жительницы Курганской области, которая выбросила новорожденного младенца в унитаз в пригородном поезде, сообщает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, в феврале 2018 года в туалете пригородного электропоезда девушка родила доношенного и жизнеспособного мальчика, после чего выбросила его в унитаз. Позднее тело ребенка, скончавшегося, по данным следствия, в результате переохлаждения, было обнаружено сотрудниками железной дороги на станции Лебяжья-Сибирская Южно-Уральской железной дороги.
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"Уголовное дело направлено в Лебяжьевский районный суд Курганской области для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
Отмечается, что за убийство новорожденного девушке грозит до пяти лет лишения свободы.
01222014
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