Белую пятнистую змею поймали во дворе дома на западе Москвы

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Белую пятнистую змею поймали во дворе дома на Молодогвардейской улице на западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Поймала жительница во дворе дома на Молодогвардейской улице. Сообщила на "горячую линию". На место выехали сотрудники Центра передержки животных и МЧС. Змея белая пятнистая. По предварительной информации, это полоз", - рассказали в департаменте.
Позже в департаменте сообщили, что пойманное пресмыкающееся является королевской калифорнийской змеей. Этот вид змей относится к семейству ужеобразных и не имеет ядовитых желез.
Там отметили, что змею должны забрать в Центр передержки. "Если хозяин не объявится, то там оставят", - добавили в пресс-службе.
В конце мая житель юга Москвы, приехавший с дачи, нашел в багажнике своей машины змею, забравшуюся в пакет с мусором. Оказалось, что это медянка - небольшая змея из семейства ужей, ее отправили в центр передержки.