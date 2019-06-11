Белую пятнистую змею поймали во дворе дома на западе Москвы

© Фото предоставлено Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы Змея, пойманная на Молодогвардейской улице на западе Москвы

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Белую пятнистую змею поймали во дворе дома на Молодогвардейской улице на западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Поймала жительница во дворе дома на Молодогвардейской улице. Сообщила на "горячую линию". На место выехали сотрудники Центра передержки животных и МЧС. Змея белая пятнистая. По предварительной информации, это полоз", - рассказали в департаменте.

Позже в департаменте сообщили, что пойманное пресмыкающееся является королевской калифорнийской змеей. Этот вид змей относится к семейству ужеобразных и не имеет ядовитых желез.

Там отметили, что змею должны забрать в Центр передержки. "Если хозяин не объявится, то там оставят", - добавили в пресс-службе.