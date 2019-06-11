В Сочи пьяный полицейский сбил двух девушек на пешеходном переходе

По предварительным данным, вечером в понедельник участковый уполномоченный отдела полиции УВД по городу Сочи двигался на автомобиле Toyota Mark X, принадлежащем его родственнику, на Курортном проспекте по направлению к улице Воровского. Водитель, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не снизил скорость и не уступил дорогу двум девушкам, которые переходили проезжую часть.

"В результате водитель допустил наезд на пешеходов. Девушки с различными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается медицинская помощь. После ДТП полицейский с места происшествия скрылся, однако через непродолжительное время его местонахождение было установлено, и он был направлен на медицинское освидетельствование, которое выявило у него наличие алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.