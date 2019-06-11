В Сочи пьяный полицейский сбил двух девушек на пешеходном переходе

СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Пьяный полицейский в Сочи сбил двух 16-летних девушек на пешеходном переходе и скрылся, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, вечером в понедельник участковый уполномоченный отдела полиции УВД по городу Сочи двигался на автомобиле Toyota Mark X, принадлежащем его родственнику, на Курортном проспекте по направлению к улице Воровского. Водитель, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не снизил скорость и не уступил дорогу двум девушкам, которые переходили проезжую часть.
© Фото : Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краюМесто ДТП с участием полицейского в Сочи
Место ДТП с участием полицейского в Сочи
"В результате водитель допустил наезд на пешеходов. Девушки с различными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается медицинская помощь. После ДТП полицейский с места происшествия скрылся, однако через непродолжительное время его местонахождение было установлено, и он был направлен на медицинское освидетельствование, которое выявило у него наличие алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Также назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
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