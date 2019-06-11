Стал известен самый дорогой бренд в мире

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Американский онлайн-ретейлер Amazon стал первым в рейтинге 100 самых дорогих брендов The BrandZ Global по версии британских компаний WPP и Kantar Millward Brown.

Перечень составлен на основе опроса более чем 3,7 миллиона потребителей.

Так, Amazon показал ощутимый рост за 2019 год: его стоимость выросла на 52 процента, до 315,505 миллиарда долларов. Ретейлер повысил свою конкурентоспособность, усовершенствовав экосистему, улучшив качество обслуживания и расширив список предлагаемых услуг.

Техногигант Apple занял второе место в рейтинге: стоимость его бренда повысилась почти на три процента (до 309,527 миллиарда долларов). Между тем корпорация Google впервые за три года опустилась на третью строчку. Пятерку лидеров замыкают Microsoft и Visa.

Китайский онлайн-ретейлер Alibaba обогнал телекоммуникационную компанию Tencent и стал самым дорогим брендом в КНР: стоимость его торговой марки выросла на 16 процентов.