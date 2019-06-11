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РИА Новости
Культура

Вадим Такменев в Бишкеке: "Как только выгорю, уйду с экрана"

Вчера, 11:40
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© Sputnik / Табылды КадырбековТелеведущий Вадим Такменев
Телеведущий Вадим Такменев
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
БИШКЕК, 11 июн – РИА Новости. Мастер–класс популярного российского телеведущего Вадима Такменева состоялся в Бишкеке в рамках международной программы SputnikPro. Послушать трехкратного лауреата премии ТЭФИ пришли руководители, продюсеры, редакторы государственных и частных телеканалов Киргизии.
Ведущий общественно-политического ток-шоу "Центральное телевидение" честно признался в профессиональном выгорании и готовности уйти с экрана. "Я снял много фильмов, репортажей, ездил в командировки и не просто выгорел в этом направлении деятельности — у меня не осталось даже клочка ресурсов. Интервью с Путиным было моей последней выездной работой, я из себя выцарапывал хоть какие-нибудь силы. Жизнь и работа на телевидении были настолько активными, что я даже не видел, как росли мои дети. Сейчас молодежь на работе гореть не хочет, а мы знаем, что такое настоящее телевидение, перед нами никогда не стоял вопрос денег. Пока работа в студии мне интересна, но исключительно в режиме прямого эфира. Как только выгорю, развернусь и уйду с экрана, но не из телевидения", — признался Такменев.
Телеведущий рассказал коллегам о рейтингах, важности подбора тем с учетом интересов постоянных зрителей и об инструментах, позволяющих развивать и расширять аудиторию с помощью внедрения элементов интернет-страниц. На примере своей программы он показал структуру телевизионного информационного шоу и поделился бизнес-процессом творческой команды.
На мастер-классе также обсуждалась ситуация на киргизском телевидении, в частности проблема пиратского контента. "В Кыргызстане нет такого регулирующего органа, как Роскомнадзор, поэтому, к сожалению, многие телеканалы игнорируют закон и забивают эфир пиратским контентом", — посетовала заместитель директора Департамента информации республики Салкын Сарногоева.
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Российский телеведущий отметил, что никакие регуляторы не будут эффективны, пока не будет прецедента с правообладателем, который через суд обяжет выплатить многомиллионный штраф. Люди сами должны игнорировать тех, кто использует пиратский контент. "Кыргызстанцы сами должны выйти к властям с плакатами и сказать: "Пожалуйста, сделайте так, чтобы производители контента не относились к нам, как к стране-отбросу. Мы показываем нелицензионный продукт и не уважаем людей, которые вкладывают в это деньги, ведь мы залезаем в чужие карманы. Нельзя оправдывать пиратство отсутствием денег", — сказал Такменев.
По его словам, отсутствие средств — не причина воровать контент. Телеведущий убежден, что настоящее творчество не требует больших затрат. "Откуда взялась Бузова? Возникла чушь, но очень искренняя. Зато сейчас Бузова — это королева с огромным количеством денег, которая отдыхает на лучших курортах. Не бывает так, что сначала появились деньги, а потом стали производить гениальный продукт. Если у вас много денег, нет никакого творчества", — подчеркнул ведущий.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей. За время существования проекта в разных форматах в нем приняли участие представители более чем 80 стран. Очные мастер-классы SputnikPro проводились в Абхазии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Греции, Грузии, Индии, Киргизии, Турции, Эстонии и Южной Осетии. В Киргизии модуль SputnikPro прошел в 4-й раз.
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