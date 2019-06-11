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РИА Новости

Путин провел телефонные переговоры с лидером Киргизии

Вчера, 11:39
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, главы государств договорились о проведении двусторонней встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Сооронбаем Жээнбековым. Главы государств обсудили программу предстоящего в Бишкеке 13-14 июня саммита Шанхайской организации сотрудничества. Условлено о проведении двусторонней встречи на "полях" мероприятия", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
10 июня, 13:54
Премьер Индии рассчитывает встретиться с Путиным на саммите ШОС
Отмечается, что президенты также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-киргизских отношений.
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Сооронбай ЖээнбековВладимир ПутинРоссияШОСКиргизияПолитика
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