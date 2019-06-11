Путин провел телефонные переговоры с лидером Киргизии

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, главы государств договорились о проведении двусторонней встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Сооронбаем Жээнбековым. Главы государств обсудили программу предстоящего в Бишкеке 13-14 июня саммита Шанхайской организации сотрудничества. Условлено о проведении двусторонней встречи на "полях" мероприятия", - говорится в сообщении.