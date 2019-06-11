Авиации МЧС не хватает чтобы "прикрыть" всю Россию, заявил Зиничев

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Авиации МЧС России не хватает, чтобы обеспечить прикрытие всех регионов России, особо остро министерству не хватает тяжелых транспортных самолетов, заявил глава министерства чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев.
"Авиация. Существующая численность и ее состояние недостаточны, чтобы обеспечить прикрытие всех регионов страны. Особенно отмечается недостаток в тяжелых транспортных самолетах", - заявил глава МЧС на "правительственном часе" в Совете Федерации.
Более того, рассказал министр, в 2017 и 2018 годах плановый ремонт вертолетов МЧС РФ не проводился из-за недостатка средств.