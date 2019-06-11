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РИА Новости

Авиации МЧС не хватает чтобы "прикрыть" всю Россию, заявил Зиничев

Вчера, 11:36
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Авиации МЧС России не хватает, чтобы обеспечить прикрытие всех регионов России, особо остро министерству не хватает тяжелых транспортных самолетов, заявил глава министерства чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев.
"Авиация. Существующая численность и ее состояние недостаточны, чтобы обеспечить прикрытие всех регионов страны. Особенно отмечается недостаток в тяжелых транспортных самолетах", - заявил глава МЧС на "правительственном часе" в Совете Федерации.
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10 июня, 20:36
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Более того, рассказал министр, в 2017 и 2018 годах плановый ремонт вертолетов МЧС РФ не проводился из-за недостатка средств.
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Евгений ЗиничевМЧС РФОбщество
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