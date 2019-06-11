Авиации МЧС не хватает чтобы "прикрыть" всю Россию, заявил Зиничев

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Авиации МЧС России не хватает, чтобы обеспечить прикрытие всех регионов России, особо остро министерству не хватает тяжелых транспортных самолетов, заявил глава министерства чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев.

"Авиация. Существующая численность и ее состояние недостаточны, чтобы обеспечить прикрытие всех регионов страны. Особенно отмечается недостаток в тяжелых транспортных самолетах", - заявил глава МЧС на "правительственном часе" в Совете Федерации.