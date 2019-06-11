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РИА Новости

Ветеринары не нашли заболеваний у рыбы, погибшей в московском водоеме

Вчера, 11:34
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Врачи не выявили заболеваний у рыбы, которую нашли мертвой на берегу Борисовских прудов в Москве, рассказали РИА Новости в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Ранее в социальных сетях пользователи выложили видео с мертвой рыбой, лежащей на берегу на Борисовских прудах. Как заявил агентству лидер экологического движения "Зеленая Москва" Максим Шингаркин, гибель рыбы в московских водоемах происходит из-за сильной жары в городе, отсутствия ветра и недостатка кислорода в воде.
"По предварительной информации, рыба на Борисовских прудах могла погибнуть из-за недостатка кислорода в связи с жарой. Ветеринары не выявили у рыбы заболеваний", - рассказали в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сказала РИА Новости, что во вторник в столице вновь ожидается жаркая погода с температурой до 30 градусов. До этого в столице пять дней держалась аномальная жара с температурой до 31 градуса.
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