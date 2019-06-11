Ветеринары не нашли заболеваний у рыбы, погибшей в московском водоеме

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Врачи не выявили заболеваний у рыбы, которую нашли мертвой на берегу Борисовских прудов в Москве, рассказали РИА Новости в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Ранее в социальных сетях пользователи выложили видео с мертвой рыбой, лежащей на берегу на Борисовских прудах. Как заявил агентству лидер экологического движения "Зеленая Москва" Максим Шингаркин, гибель рыбы в московских водоемах происходит из-за сильной жары в городе, отсутствия ветра и недостатка кислорода в воде.

"По предварительной информации, рыба на Борисовских прудах могла погибнуть из-за недостатка кислорода в связи с жарой. Ветеринары не выявили у рыбы заболеваний", - рассказали в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.