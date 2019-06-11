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РИА Новости

Медведев встретился с генсеком международного союза электросвязи

Вчера, 11:31
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао во время встречи в Женеве. 11 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао во время встречи в Женеве. 11 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао во время встречи в Женеве. 11 июня 2019
ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с генеральным секретарем международного союза электросвязи (МСЭ) Хоулинем Чжао.
Медведев находится в рабочим визитом в Женеве. Во вторник он выступит на Международной конференции труда.
В начале встречи Медведев тепло поприветствовал генсека.
МСЭ - специализированное учреждение ООН в области информационно-коммуникационных технологий, он распределяет глобальный радиоспектр и спутниковые орбиты, разрабатывает технические стандарты для взаимодействия сетей и технологий. Как поясняют в организации, каждый раз, осуществляя вызов с мобильного телефона, заходя в интернет или посылая сообщение электронной почты, вы получаете пользу от работы МСЭ. Союз ставит своей целью соединить всех людей в мире независимо от того, где они живут и какими средствами располагают.
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