Медведев встретился с генсеком международного союза электросвязи

МСЭ - специализированное учреждение ООН в области информационно-коммуникационных технологий, он распределяет глобальный радиоспектр и спутниковые орбиты, разрабатывает технические стандарты для взаимодействия сетей и технологий. Как поясняют в организации, каждый раз, осуществляя вызов с мобильного телефона, заходя в интернет или посылая сообщение электронной почты, вы получаете пользу от работы МСЭ. Союз ставит своей целью соединить всех людей в мире независимо от того, где они живут и какими средствами располагают.