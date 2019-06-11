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РИА Новости

Оборудование в доме в Нижнем Тагиле, где произошло ЧП, было исправно

Вчера, 11:22
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Система газоснабжения в жилом доме в Нижнем Тагиле, где произошел хлопок бытового газа, на момент последней проверки в 2018 году была исправна, сообщает пресс-служба компании "Газэкс".
Вечером в понедельник в квартире на четвертом этаже пятиэтажной секции многоуровневого жилого дома произошел хлопок бытового газа, затем возник пожар, площадь которого составила 90 квадратных метров. Как сообщила РИА Новости представитель мэрии, мужчина, которого взрывной волной выбросило из окна, скончался. По данным СУСК, пострадали еще две женщины.
Хлопок газа в жилом доме в Нижнем Тагиле. 10 июня 2019
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"Техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось в 2018 году согласно графику. В квартире, где произошел пожар, установлена газовая плита. На момент последней плановой проверки вся система газоснабжения была полностью исправна", – говорится в сообщении.
Отмечается, что подъезд, в котором произошло ЧП, отключен от системы газоснабжения, в остальные шесть подъездов дома подача газа возобновлена.
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