Демпартия Молдавии повторно пригласила социалистов и ACUM на переговоры

КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Демократическая партия Молдавии повторно приглашает пророссийских социалистов и правый блок ACUM на переговоры для поиска выхода из политического тупика, заявил на брифинге во вторник вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
"Если следовать решениям КС, то у нас сегодня есть одно правительство (Павла) Филипа, которое исполняет свои обязанности и ограничено в полномочиях, а также есть распущенный парламент. Потому мы повторно приглашаем все стороны к диалогу, мы уверены, что решение можно найти, но оно может быть только политическим", - заявил Чеботарь.
В понедельник Демпартия уже выступала с подобным предложением, однако представители блока ACUM и партии социалистов сообщили, что демократам стоит прийти на работу в парламент, который был создан законным образом.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти и отменил указ о роспуске парламента.