Демпартия Молдавии повторно пригласила социалистов и ACUM на переговоры

КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Демократическая партия Молдавии повторно приглашает пророссийских социалистов и правый блок ACUM на переговоры для поиска выхода из политического тупика, заявил на брифинге во вторник вице-председатель партии Владимир Чеботарь.

"Если следовать решениям КС, то у нас сегодня есть одно правительство (Павла) Филипа, которое исполняет свои обязанности и ограничено в полномочиях, а также есть распущенный парламент. Потому мы повторно приглашаем все стороны к диалогу, мы уверены, что решение можно найти, но оно может быть только политическим", - заявил Чеботарь.

В понедельник Демпартия уже выступала с подобным предложением, однако представители блока ACUM и партии социалистов сообщили, что демократам стоит прийти на работу в парламент, который был создан законным образом.