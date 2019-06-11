Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T11:18Z
https://ria.ru/20190611/1555476502.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/56037/61/560376103_0:11:600:349_1036x0_80_0_0_beffcd07ef91f4452fb2942d305ad360.jpg
РИА Новости

В России могут запретить изымать домашних животных за долги, заявил депутат

Вчера, 11:18
365
Владимир Бурматов
Владимир Бурматов
Владимир Бурматов. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Изымать у россиян домашних животных за долги могут запретить, соответствующий законопроект разрабатывается в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды, сообщил РИА Новости глава думского комитета Владимир Бурматов.
"Мы будем готовить законодательную инициативу по запрету изъятия животных за долги для микрокредитных организаций. Нам присылали фотографии, где офис этих микрокредитных организаций, там собаки и кошки, и крокодилы в аквариумах, изъятые у людей. Проблема заключается в том, что для многих людей животные - это члены семьи. Они очень тяжело переживают. И бабушки, которые взяли три тысячи рублей за установку счетчиков, зубных протезов или покупку лекарств, выясняется, что должны 60 тысяч и у них изымают единственного кота, который для них единственный спутник жизни", - сказал Бурматов РИА Новости.
Доберман
10 июня, 14:14
В России могут ограничить количество домашних животных в квартирах
Он пояснил, что по действующему Гражданскому кодексу домашнее животное является имуществом, поэтому и возможно его изъятие.
"Нас эта история очень беспокоит. Мы сейчас будем прорабатывать (законопроект). Идея понятная - чтобы людей не лишали их питомцев, потому что это варварство. Для многих пожилых людей это члены семьи. Это трагедия настоящая, когда изымают питомца. В том числе потом фактически это означает убийство этого животного, потому что содержать его они не могут", - отметил депутат.
1421030
Обсудить 1
Госдума РФВладимир БурматовРоссияОбщество
Рекомендуем
На Оренбургской таможне пресечен незаконный ввоз в Россию из Республики Казахстан партии среднеазиатских сухопутных черепах
В Россию пытались ввезти более четырех тысяч черепах под видом капусты
РИА
Новости
Минприроды и Роспотребнадзор просят ограничить продажу одноразовой посуды
Избрание меры пресечения журналисту И. Голунову
Защита Голунова обжаловала домашний арест журналиста
В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
Лента
новостей
Ноутбук
Большинство россиян согласны на меньшую зарплату ради удаленной работы
В Калуге троллейбус столкнулся с автомобилем
Дети в детском лагере
МЧС проверило все детские лагеря
Доберман
В России могут ограничить количество домашних животных в квартирах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
ЕС не должен заниматься "покрывательством" действий Киева, заявил Лавров
В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
"Невские новости" уволили сотрудника за поддержку Голунова
VI национальный чемпионат Молодые профессионалы (WorldskillsRussia)
В СФ одобрили закон о привлечении иностранцев к работе на Worldskills-2019
Уничтожение санкционной продукции
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов питания
Дом правительства РФ
Правительство предложило обязать СМИ и операторов связи оповещать о ЧС
На Урале завели дело на автомобилиста, избившего женщину-водителя автобуса
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
02:28В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
02:23ОАЭ заявили о намерении участвовать в стабилизации обстановки в Судане
Лента новостейМолния