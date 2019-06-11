В России могут запретить изымать домашних животных за долги, заявил депутат

"Мы будем готовить законодательную инициативу по запрету изъятия животных за долги для микрокредитных организаций. Нам присылали фотографии, где офис этих микрокредитных организаций, там собаки и кошки, и крокодилы в аквариумах, изъятые у людей. Проблема заключается в том, что для многих людей животные - это члены семьи. Они очень тяжело переживают. И бабушки, которые взяли три тысячи рублей за установку счетчиков, зубных протезов или покупку лекарств, выясняется, что должны 60 тысяч и у них изымают единственного кота, который для них единственный спутник жизни", - сказал Бурматов РИА Новости.