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РИА Новости

ЕС не должен заниматься "покрывательством" действий Киева, заявил Лавров

Вчера, 11:18
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Евросоюз не должен заниматься "покрывательством" действий Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Консенсус по украинскому кризису был достигнут. Мы готовы искать конкретные пути его воплощения в жизнь, но для этого нам нужно, чтобы Европа не занимала позицию полного покрывательства всего, что делают на Украине", - сказал Лавров на форуме "Примаковские чтения".
По словам Лаврова, Россия сделала уже большое количество позитивных жестов, которые могли бы сдвинуть урегулирование с мертвой точки.
"Примаковские чтения-2019" приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
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