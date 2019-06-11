ЕС не должен заниматься "покрывательством" действий Киева, заявил Лавров

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Евросоюз не должен заниматься "покрывательством" действий Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Консенсус по украинскому кризису был достигнут. Мы готовы искать конкретные пути его воплощения в жизнь, но для этого нам нужно, чтобы Европа не занимала позицию полного покрывательства всего, что делают на Украине", - сказал Лавров на форуме "Примаковские чтения".
По словам Лаврова, Россия сделала уже большое количество позитивных жестов, которые могли бы сдвинуть урегулирование с мертвой точки.
"Примаковские чтения-2019" приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.