ЕС не должен заниматься "покрывательством" действий Киева, заявил Лавров

"Консенсус по украинскому кризису был достигнут. Мы готовы искать конкретные пути его воплощения в жизнь, но для этого нам нужно, чтобы Европа не занимала позицию полного покрывательства всего, что делают на Украине", - сказал Лавров на форуме "Примаковские чтения".