Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T11:31Z
https://ria.ru/20190611/1555476406.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155359/92/1553599216_0:0:2446:1375_1036x0_80_0_0_0c730a97aae047403174f0101591d8d7.jpg
РИА Новости

Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой

Вчера, 11:19
45015
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса "Евровидение-2019"
Певец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса Евровидение-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Артист опубликовал в Instagram серию сториз. Он сопроводил скриншот новости про его ссору с Лободой фразой "Сын брата свахи жены рассказал. Обожаю. Вот это фантазия" и хохочущими смайлами. Затем он опубликовал селфи, подписав его "Злыдень Лазарев", а также вспомнил анекдот: "Знаете, когда вас нет, о вас такое говорят!" — "Передайте им, что, когда меня нет, они могут меня даже бить!"
Граффити с изображением рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого) на улице Комсомольская в центре Сочи
8 июня, 15:45
Децл получил премию "Муз-ТВ" посмертно
Как утверждали СМИ, на премии "Муз-ТВ" Лазарев нецензурно обругал Лободу, которая получила приз в номинации "Лучшая певица года". Певец якобы грубо спросил у коллеги, действительно ли та считает себя "самой крутой", а затем подговорил нескольких артистов покинуть VIP-зону зала.
После этого пользователи Instagram заметили, что Лобода отписалась от Лазарева, а тот не лайкнул ни один из ее постов, связанных с премией.
3893133943
Обсудить 5
Светлана ЛободаСергей ЛазаревШоу-бизнес
Популярные комментарии
Да пусть там все переплюются..... мы посмеёмся....
11 июня, 11:22
Арсений Понфиленко
800002
Рекомендуем
Министр юстиции РФ Александр Коновалов
Александр Коновалов о правовых аспектах развития цифровой среды
РИА
Новости
Бари Алибасов
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Алексей Сафиулин
Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
В офисе Сбербанка
Получить переведенные через Сбербанк наличные можно по секретному коду
Лента
новостей
Мать с новорожденным ребенком
Немецкий журнал опубликовал список десяти самых красивых русских имен
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Москалькова предложила регионам поддерживать частные детсады
Президент ПАО МТС Алексей Корня и исполнительный генеральный директор Huawei Го Пин на церемонии подписания совместных документов в Кремле
Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Мужчина в порту Мариуполя, Украина
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпания Сибирь
Источник сообщил об аварийной посадке пассажирского самолета в Астрахани
Американка сняла на видео эльфа около своего дома
Американка сняла на видео "эльфа" около своего дома
Бари Алибасов
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет отказался признать томос об автокефалии "новой церкви" Украины
Индекс торговли компании Amazon, показаный на информационной панели биржи NASDAQ. 9 февраля 2018
Стал известен самый дорогой бренд в мире
Пассажиры в аэропорту
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
02:28В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
02:23ОАЭ заявили о намерении участвовать в стабилизации обстановки в Судане
Лента новостейМолния