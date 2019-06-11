Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".

Артист опубликовал в Instagram серию сториз. Он сопроводил скриншот новости про его ссору с Лободой фразой "Сын брата свахи жены рассказал. Обожаю. Вот это фантазия" и хохочущими смайлами. Затем он опубликовал селфи, подписав его "Злыдень Лазарев", а также вспомнил анекдот: "Знаете, когда вас нет, о вас такое говорят!" — "Передайте им, что, когда меня нет, они могут меня даже бить!"

Как утверждали СМИ, на премии "Муз-ТВ" Лазарев нецензурно обругал Лободу, которая получила приз в номинации "Лучшая певица года". Певец якобы грубо спросил у коллеги, действительно ли та считает себя "самой крутой", а затем подговорил нескольких артистов покинуть VIP-зону зала.