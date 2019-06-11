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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

В Югре замглавы отдела ГИБДД отстранили после жалобы в соцсетях

Вчера, 11:13
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС во время дежурства
Сотрудник ДПС во время дежурства
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудник ДПС во время дежурства. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июн - РИА Новости. Заместитель руководителя отдела ГИБДД по Сургуту (ХМАО) отстранен от работы на время проверки после жалоб в соцсетях местных инспекторов ДПС на "палочную систему", планы по выявлению правонарушителей и работу вне графика, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
В конце мая в социальной сети "ВКонтакте" появилась жалоба от имени сотрудников ДПС отдела ГИБДД по Сургуту на невыполнимые задачи со стороны замначальника ведомства, не связанные с деятельностью автоинспекции, а также на "палочную систему", количественные планы по выявлению нарушителей и работу вне графика с переработкой. В окружном УМВД сообщали РИА Новости, что по данному факту началась служебная проверка.
"На время проведения проверки заместитель начальника отдела ГИБДД по Сургуту отстранен от исполнения служебных обязанностей", - сказал представитель ведомства.
Кроме того, по словам собеседника агентства, если будут выявлены нарушения, виновным должностным лицам придется понести дисциплинарную ответственность.
Ранее в УМВД подчеркивали, что проверка может продлиться заметно меньше, чем предусмотрено законодательством, так как руководство ведомства к подобным инцидентам "относится принципиально".
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