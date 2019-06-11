В Югре замглавы отдела ГИБДД отстранили после жалобы в соцсетях

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июн - РИА Новости. Заместитель руководителя отдела ГИБДД по Сургуту (ХМАО) отстранен от работы на время проверки после жалоб в соцсетях местных инспекторов ДПС на "палочную систему", планы по выявлению правонарушителей и работу вне графика, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

В конце мая в социальной сети " ВКонтакте " появилась жалоба от имени сотрудников ДПС отдела ГИБДД по Сургуту на невыполнимые задачи со стороны замначальника ведомства, не связанные с деятельностью автоинспекции, а также на "палочную систему", количественные планы по выявлению нарушителей и работу вне графика с переработкой. В окружном УМВД сообщали РИА Новости, что по данному факту началась служебная проверка.

"На время проведения проверки заместитель начальника отдела ГИБДД по Сургуту отстранен от исполнения служебных обязанностей", - сказал представитель ведомства.

Кроме того, по словам собеседника агентства, если будут выявлены нарушения, виновным должностным лицам придется понести дисциплинарную ответственность.