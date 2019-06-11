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РИА Новости

Медведев провел встречу с гендиректором Международной организации труда

Вчера, 11:11
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев и генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер во время встречи в Женеве. 11 июня 2019
Дмитрий Медведев и генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер во время встречи в Женеве. 11 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев и генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер во время встречи в Женеве. 11 июня 2019
ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с гендиректором Международной организации труда Гаем Райдером.
Российский премьер во вторник выступит на Международной конференции труда.
Медведев поздравил Райдера со столетием МОТ. Гендиректор во время беседы отметил, что между МОТ и РФ развивается плодотворное сотрудничество, он также подчеркнул тот факт, что РФ выполняет все положения организации, в частности, по взаимодействию с профсоюзами и работодателями.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев делает запись в книге почетных гостей Международной организации труда в Женеве. 11 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев делает запись в книге почетных гостей Международной организации труда в Женеве. 11 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев делает запись в книге почетных гостей Международной организации труда в Женеве. 11 июня 2019
Медведев также оставил запись в книге. "Желаем успешной работы в новом столетии для решения различных проблем в сфере труда", - написал премьер.
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