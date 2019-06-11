Медведев провел встречу с гендиректором Международной организации труда

Медведев поздравил Райдера со столетием МОТ. Гендиректор во время беседы отметил, что между МОТ и РФ развивается плодотворное сотрудничество, он также подчеркнул тот факт, что РФ выполняет все положения организации, в частности, по взаимодействию с профсоюзами и работодателями.