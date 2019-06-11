Политическая оппозиция Судана обвинила военных в провоцировании хаоса

КАИР, 11 июн - РИА Новости. Одно из оппозиционных политических движений Судана "Объединение суданских профсоюзов" обвинило правящий переходный военный совет в провоцировании хаоса в стране и организации нападений на граждан, участвующих в акции всеобщего гражданского неповиновения, говорится в заявлении организации.
"В свете попыток властей посеять хаос в связи с откликом граждан на призыв к акции неповиновения мы видим повторяющиеся сообщения о нападениях вооруженных формирований на различные объекты, об убийствах, поджогах и других преступлениях", - говорится в заявлении суданских оппозиционеров. Они возложили на военный совет ответственность за все происходящее в стране.
Обстановка в суданской столице и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в районе площади в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже несколько месяцев продолжается сидячая забастовка. Погибли несколько десятков человек, оппозиция призвала к бессрочной акции гражданского неповиновения, которая стартовала в минувшее воскресенье, а также прекратила диалог с военными по передаче власти гражданским структурам.
Военные свою вину не признают, но объявили о проведении расследования и уже задержали нескольких военнослужащих, участвовавших в событиях 3 июня. В то же время переходный военсовет также обвиняет оппозицию в лице другого крупного оппозиционного движения - "Силы за свободу и перемены" - в ухудшении ситуации в области безопасности. По мнению армии, действия по блокированию дорог, установке незаконных КПП, к которым прибегают вдохновляемые оппозицией демонстранты, противоречат международному праву и являются не политической деятельностью, а преступлением и посягательством на свободу граждан, лишением их права на свободную жизнь.