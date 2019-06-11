Политическая оппозиция Судана обвинила военных в провоцировании хаоса

КАИР, 11 июн - РИА Новости. Одно из оппозиционных политических движений Судана "Объединение суданских профсоюзов" обвинило правящий переходный военный совет в провоцировании хаоса в стране и организации нападений на граждан, участвующих в акции всеобщего гражданского неповиновения, говорится в заявлении организации.

"В свете попыток властей посеять хаос в связи с откликом граждан на призыв к акции неповиновения мы видим повторяющиеся сообщения о нападениях вооруженных формирований на различные объекты, об убийствах, поджогах и других преступлениях", - говорится в заявлении суданских оппозиционеров. Они возложили на военный совет ответственность за все происходящее в стране.

Обстановка в суданской столице и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в районе площади в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже несколько месяцев продолжается сидячая забастовка. Погибли несколько десятков человек, оппозиция призвала к бессрочной акции гражданского неповиновения, которая стартовала в минувшее воскресенье, а также прекратила диалог с военными по передаче власти гражданским структурам.